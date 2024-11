Zašto je u BiH zarobljeno više od 800 miliona KM?

BANJALUKA - U BiH do daljeg ostaje "zarobljeno" između 800 i 900 miliona maraka, prikupljenih po više osnova, jer se političari ne mogu dogovoriti o raspodjeli, što analitičare ne iznenađuje, jer je to, kako kažu, politički kurs čiji smo svjedoci godinama i decenijama.

Kako to izgleda u praksi, vidjeli smo prije nekoliko dana, kada su lideri stranaka koje čine vlast na nivou BiH, nakon sastanka održanog u Sarajevu, bili poprilično raspoloženi, iako se, u suštini, ništa nisu dogovorili.

Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smatra da je "nenormalan način" na koji se ova zemlja vodi, zato što dominiraju privatni interesi, a tako se, dodaje, djelovalo i odlučivalo u protekle tri decenije.

"Svaka promjena tog načina mogla bi se protumačiti kao njihova slabost, a sa druge strane, označila bi prostor za promjenu. Očito, nama trebaju ljudi na svim stranama koji će staviti javni, opšti interes, na čelo", rekao je Mujkić.

Ali, treba podsjetiti da građani ne biraju takve, odnosno nove, a Mujkić ocjenjuje da smo dopustili da se prestrašimo.

"Dovoljno je da pratimo retoriku na svim izborima, i na opštim i na lokalnim. Vi ćete vidjeti da uglavnom dominira retorika zastrašivanja", naglašava Mujkić u izjavi za "Nezavisne novine".

Tanja Topić, politički analitičar, smatra da je riječ o zatezanju i uslovljavanju, gdje svaka strana želi pokazati mišiće, tražeći da se prvenstveno ispune njima bitni zahtjevi.

"Ali ako ćemo biti potpuno iskreni, i to je posebno poražavajuće da smo mi svi sretni i označavamo uspjehom to kad oni razgovaraju. Zamislite, koliko su građani ove države skromni i ništa ne traže od svojih izabranika", naglašava Topićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Nije to, dodaje ona, (ne)sposobnost, već je to vrhunac cinizma i bahatosti, igra moći i nebriga za opšte dobro.

"Kako znaju da njihovi glasači neće da ih kazne, mogu tako da se ponašaju unedogled", rekla je Topićeva.

Sastanku u Sarajevu, podsjetimo, prisustvovale su stranačke delegacije i lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a Dragan Čović, te stranaka "trojke", koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković i Naše stranke Edin Forto. Sjedili su tri sata u zgradi parlamenta BiH i analizirali šta nisu uradili u proteklih šest pa i više mjeseci od onog što su dogovorili. Možda najbolju "dijagnozu" onog što (ni)je dogovoreno, u svega par rečenica, dao je Čović.

"Koliko smo organizirani, evo malo šale i na račun ambijenta koji ovdje imate - mi već godinu dana nemamo ni klime ni grijanja u ovoj zgradi. To je dokaz sposobnosti ove vlasti da nešto napravi", naglasio je Čović.

Lider HDZ BiH tada se, između ostalog, bazirao i na sredstva koja čekaju da budu raspoređena.

"Ne zaboravimo da se negdje u okvirima BiH ne koristi, ja ću kazati procjenu, 800 do 900 miliona maraka, zato što se mi ne možemo dogovoriti kako da ih implementiramo, a za to vrijeme se zadužujemo na svakoj razini u BiH. A to moramo izvršavati ako želimo usvajati proračune", rekao je Čović.

O (ne)uspjehu razgovora govorio je i Dodik.

"Ništa se, brate, nismo dogovorili, osim da se ponovo sastanemo", kazao je Dodik.

Podsjetimo, još prije pet mjeseci raspolagalo se podatkom da je više od 800 miliona KM na računima koji čekaju na upotrebu, a tu su akcize u vezi sa putarinom, izgradnjom puteva i auto-puteva, sredstva "Elektroprenosa BiH", te sredstva koja su dobijena od Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.