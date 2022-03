Zatler: Još jedan dan propuštenih prilika za BiH

SARAJEVO - Šef Delegacije EU u BiH i njen specijalni izaslanik Johan Zatler izrazio je razočarenje nakon sjednica Domova naroda FBiH i BiH i neusvajanja zakona koji bi značili napredak BiH na putu ka EU.

"Četvrtak je bio razočaravajući dan u bh. parlamentima. Zahtjevi za dodjeljivanje statusa kandidata za BiH uz glasanje protiv ključnih reformi vladavine prava", napisao je Zatler na Twitteru.

Dodao je da BiH nije uspjela uskladiti se s mjerama Evropske unije protiv Rusije koja je, kako je rekao, prije mjesec dana izvršila invaziju na Ukrajinu.

"Usvajanje zakona o zabrana pušenja koji se još neće primjenjivati, znači još jedan dan propuštenih prilika za BiH", kaže Zatler.

Podsjećamo, delegati Doma naroda usvojili su na sjednici u četvrtak odluku kojom traže dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji i zadužili Vijeće ministara da upute tu inicijativu tijelima EU. Iako su na dnevnom redu bili zakoni koji bi značili ispunjavanje nekih od 14 uslova iz Mišljenja Evropske komisije o tom zahtjevu, oni nisu dobili potrebnu podršku poput Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH.

Delegati su odbili podržati i inicijativu delegata Kluba Bošnjaka Denisa Bećirovića (SDP) kojim bi se obavezalo Vijeće ministara BiH da prati politiku Evropske unije u mjerama nasuprot ruske agresije na Ukrajinu, za koju je glasalo šest delegata iz FBiH.

S druge strane, delegati u Domu naroda FBiH usvojili su zakon o zabrani pušenja, ali uz brojne amandmane. Sada bi taj zakon trebao ponovo proći proceduru u Predstavničkom domu gdje bi ga poslanici trebali podržati u istom tekstu kako bi stupio na snagu.

