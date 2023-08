Zatler: Ne želimo da vidimo Doboj na naslovnicama zbog izbornih prevara

DOBOJ - U oktobru 2024. ne želimo da vidimo Doboj ponovo u medijima, ponovo na naslovnicama zbog izbornih prevara, poručio je Johan Zatler, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH koji je prisustvovao javnoj diskusiji Pravo na pravdu u Doboju - procesuiranje izbornih prevara, vraćanje povjerenja građana u pravosuđe.

"Ja sam, naravno, iskoristio ovaj povod posjete Doboju da se sastanem i sa lokalnim zvaničnicima, razgovarao sam i sa gradonačelnikom i njemu sam vrlo otvoreno rekao ovo što evo govorim danas i ovdje pred medijima. A to je iznad svega da u oktobru 2024. godine ne želimo da vidimo Doboj ponovo u medijima, ponovo na naslovnicama, mislim, naravno želimo, ali po nekim drugim povodima, zbog ekonomskog razvoja i napretka, otvaranja novih radnih mjesta, privlačenja turističkog potencijala, ali svakako ne ponovo zbog izbornih prevara", kazao je Zatler.

Ne postoji bolje mjesto od Doboja za priču o izbornim krađama i nepravilnostima, smatra Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije "Pod lupom".

"Jer nažalost Doboj je najgori primjer u prethodnih tri do pet godina što se tiče izbornih nepravilnosti. U Doboju su poništeni izbori 2020., održani ponovljeni 2021., i Doboj je jedna od tri lokalne zajednice u BiH gdje postoje ozbiljne indicije da se desila organizovana izborna prevara uz Prijedor i Zvornik na opštim izborima 2022.", kazao je Jovanović.

I pored indicija o izbornim nepravilnostima izostao je ozbiljan odgovor pravosudnih institucija na iste, smatraju u Transparency international u BiH.

"Ono što zapravo nastojimo i ukazati je na potrebu da se procesuiraju svi odgovorni, dakle ne samo kao što je slučaj trenutno sa nepravilnostima u Doboju vezano za članove biračkih odbora već da se to mora proširiti i na lica koja su zaista odgovorna za nepravilnosti, ali i da ovaj proces mora biti mnogo efikasniji ukoliko želimo da vratimo uopšte povjerenje građana u izborni proces u bilo kojoj zajednici u BiH... U ovakvom stanju u kojem je pravosuđe sada nije realno to očekivati, nažalost istrage se vode, optužnice se podižu u odnosu na različite vrste političkih instrukcija. Pravosudne institucije su pod ogromnim političkim pritiscima, pod direktnom kontrolom u velikom broju slučajeva i jednostavno nema dovoljno hrabrosti da se procesuiraju visoko pozicionirani lideri stranaka, prije svega i dio te stranačke mašinerije koja je zaista odgovorna za sve vrste nepravilnosti. Članovi biračkih odbora su tu samo izvršioci, ali mislim bez obzira na sve nade da nije realno očekivati u narednom periodu da će se pravosuđe zaista pozabaviti onim koji su stvarno odgovorni", rekla je Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency international u BiH.

"Imali smo, istina dosta podignutih optužnica, međutim vrlo malo sudskih epiloga, a i sudske odluke koje su donesene imale su zaista blage kazne, to su uglavnom bile uslovne kazne. Samim time ne ispunjava se onaj element odvraćanja od počinjenja ovakvih djela, odnosno u budućnosti sistem ne funkcioniše na način da se kroz odvraćanje spriječe nova počinjenja, odnosno ponavljanja. Zašto uopšte smatramo da je ovo problem, naime veći akteri po samoj činjenici što su veći koriste resurse koji su im na raspolaganju, kupuju glasove, tome smo svjedočili u Doboju, ali nažalost i u drugim mjestima u BiH, što dovodi do drugog problema, koji je po meni još i već problem, a to je pitanje povjerenja građana u izborni proces", naveo je Zatler.

On se prije javne diskusije u Gradskoj upravi susreo sa Borisom Jerinićem, gradonačelinikom Doboja.

"Teme sastanka su bile ekonomske prirode, tj. vezano za projekte koje Evropska unija radi u BiH, RS, tj. u samom gradu Doboju. Prvenstveno mene je zanimala izgradnja treće faze koridora 5c koja svakako veže prvu i drugu fazu sa prelazom u Svilaju, tj. sa prelazom u EU i ono što sam u razgovoru saznao to je da sastanak koji je koalicija na državnom nivou održala prošle sedmice je dao određene impulse ili signal da bi u tom pravcu trebalo da se rješava tu vezano za taj projekat jer negdje oko 40 posto grant sredstava je EU, a ostalo su sredstva EBRD-a, tako da je to nešto što je svakako od krucijalnog značaja za grad Doboj i za dobojsku regiju, ali ne samo za grad Doboj već za čitavu RS, BiH", izjavio je Jerinić.