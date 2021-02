Zatler: Pitanje saradnje s Europolom riješeno uz politički kompromis

SARAJEVO - Specijalni predstavnik Evropske unije Johan Zatler zahvalio se danas ministru bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selmi Cikotiću na predstavljanju službenih uputstava u vezi sa saradnjom BiH i Europola, ističući da je rješavanje ovog problema dobar primjer kompromisa između državnog i entitetskih nivoa.

Cikotić je ambasadoru Zatleru predstavio instrukcije o operacionalizaciji saradnje između BiH i Europola.

"Trebalo je dugo vremena da se pitanje saradnje s ovom evropskom institucijom riješi između entiteta i državnog nivoa vlasti", podsjetio je Zatler dodavši da je problem konačno riješen.

"Kako? Uz političku volju i kompromis. Ovo je dobar primjer šta je sve moguće postići Bosni i Hercegovini", dodao je.

#BiH MoS Cikotić for presenting me today with official instructions operationalising cooperation with @Europol. Was a long time in the making and ultimately solved btw state + entities. How? Political will & compromise. A good example of what is possible in #BiH. pic.twitter.com/0yVO3UZvjB