Zatler: Republici Srpskoj stopirane 1,2 milijarde KM, odgovorno rukovodstvo

SARAJEVO - Dva važna projekta u Republici Srpskoj su stopirana da pokažemo da to ne može tako. Dakle, jasno je da su rukovodstvo Republike Srpske i predsjednik Dodik odgovorni za aktuelnu eskalaciju krize u BiH, izjavio je Johan Zatler, ambasador EU u BiH.

On je za Klix izjavio da postupci Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpsk, "nisu put dalje", te da je dovođenje u pitanje ustavnopravnog poretka BiH crvena linija nakon koje uvijek uslijede reakcije.

Što se odnosa prema Dodiku tiče, Zatler tvrdi da EU ima usaglašene stavove sa SAD.

"Mislim da smo jedinstveni u stavovima sa SAD. Govore da smo mi preblagi i prečesto se govori da moramo biti malo oštriji. Evo, ova dva stopirana projekta u Republici Srpskoj su 1,2 milijarde KM u vrijednosti i to nije zanemarivo. Što se tiče ostalih stvari nama treba saglasnost svih 27 članica. Saglasni smo sa SAD o svim strateškim pitanjima. Evropska unija kontinuirano pruža podršku OHR i visokom predstavniku Kristijanu Šmitu u njegovom mandatu. Nemojte zaboraviti da polovina budžeta OHR dolazi iz EU", istakao je Zatler.

Dotakao se i izmjena Izbornog zakona BiH i nametanja tehničkih izmjena koje je nametnuo Kristijan Šmit.

"Rekao bih da je cijelo pitanje izbora člana Predsjedništva nešto što se neće dogovoriti. Jasno smo sugerisali Čoviću da odustane od toga. Ako govorimo o Izbornom zakonu, naše mišljenje je da je prioritet implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sugerisali smo im da je nerealno to što traže u vezi Predsjedništva. Ne izgleda mi uvjerljivo prijedlog izmjena Izbornog zakona koji je predstavio HDZ. Čak nisu tražili od nas da se zakon uputi Venecijanskoj komisiji. Treba to još promišljati, ne vidim šansu da se to riješi prije oktobarskih izbora", naglasio je Zatler.

