Zatler izrazio saučešće srpskim žrtvama u Podrinju

SARAJEVO - Johan Zatler, šef kancelarije EU u BiH, izrazio je iskreno saučešće svim porodicama svim civilnim žrtvama u Podrinju u periodu 1992-1995.

"Međusobno priznavanje i obostrano poštovanje za žrtve na svim stranama će pomoći da rane zacijele", objavio je Zatler juče na Twitteru. Podsjećamo, juče je kod pomen-krsta na groblju u Bratuncu odata počast za više od 3.100 stradalih Srba u srednjem Podrinju i Birču tokom protekog rata.

Vijence su položili najviši zvaničnici RS, a prethodno je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio parastos za stradale Srbe.

Our thoughts today are with the innocent civilian victims of the 92-95 war in #Podrinje. We express our sincerest condolences to the families and loved ones of all those who lost their lives. Mutual recognition and respect for victims of all sides will help to heal wounds.