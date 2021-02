Zatler oduševljen ljepotama BiH

Šef Delegacije Evropske unije (EU) i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Johan Zatler slobodno vrijeme koristi za obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine.

On često na svom Twitteru objavljuje fotografije mjesta koje je posjetio, a nakon Romanije, Hercegovine, Blidinja, Lukomira, Zatler je bio na Visočici.

"BiH je puna prelijepih vidikovaca. Pješačenje uz vodopad Studeni Potok, kanjon Rakitnice i planinski lanac Visočica pozadi. Lijepa BiH", napisao je na Twitteru Zatler.

