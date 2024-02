Zatler pozdravio usvajanje zakona o pranju novca

SARAJEVO - Johan Zatler, šef kancelarije EU u BiH, čestitao je na usvajanju Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, koji je upravo usvojen u Domu naroda BiH.

"Ovo je kritični korak uoči martovskog samita Evropskog savjeta. Ostaju još brojne ključne reforme, koje uključuju zakon o sukobu interesa i sudovima. Važno je održati zamah", napisao je Zatler na društvenoj mreži X.

Good news! AML/CFT Law was just adopted in House of Peoples! Crucial milestone before the March European Council. A number of key reforms, including the Law on Conflict of Interest & Law on Courts remain. Important to keep up the momentum!