Zatler sa Cikotićem: Hitno riješiti situaciju sa migrantima u USK

Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler i ambasadori Italije, Njemačke i Austrije u BiH danas su održali sastanak sa ministrom bezbjednosti BiH Selmom Cikotićem u vezi s migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu.

Zatler je na Twitteru naveo da je zatraženo hitno rješenje za ekstremno lošu situaciju sa migrantima u USK, a naročito u kampu "Lipa".

Podsjećamo, juče su pripadnici Oružanih snaga BiH postavili vojne šatore u kampu "Lipa", ali neki od migranata ne žele da uđu uđu poručujući da nemaju osnovne uslove za život u ovom kampu.

Migranti su i u subotu odbili hranu koju je obezbijedio Crveni krst Bihaća.

Hranu odbijaju već drugi dan u znak protesta zbog uslova u kojim trenutno borave.

