Zatraženo hitno prebacivanje Ratka Mladića u Srbiju, date garancije

BEOGRAD - Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, potvrdio je da je od haškog Mehanizma zatraženo hitno prebacivanje generala na liječenje u Srbiju, jer su mu otkazali vitalni organi i istakao da je država Srbija hitno reagovala i dala potrebne garancije.

Darko Mladić je rekao da se porodica obratila sudu jer strahuje da medicinska služba krije zdravstveno stanje generala Mladića i da "na neki način to može da dovede do njegove smrti".

On je naveo da je general Mladić imao prije nešto više od dvije sedmice kritičnu situaciju za koju je porodici prvo rečeno da je ozbiljna, da bi poslije nekoliko dana dobili informaciju da je životno ugrožen.

"Riječ je o otkazivanju vitalnih organa, o čemu ne mogu da ulazim u detalje. Tražili smo da odmah dobijemo detaljne nalaze, ali smo dobili usmenu dijagnozu i šturi opis, bez ikakvih nalaza, za koji nismo sigurni da je potpuno tačan", rekao je Darko Mladić, prenosi Srna.

On je rekao da general Mladić i dalje ne može da ustane iz kreveta i da je veoma slab, te da porodica, na osnovu toga što joj se ne daju adekvatni dokazi o zdravstvenom stanju, smatra da general ne dobija adekvatnu njegu, niti može da je dobije s obzirom na težinu njegovog zdravstvenog stanja.

"Do danas, 17. dan, mi nismo dobili nalaze, koje bi bilo normalno da smo dobili sutradan nakon što smo ih zatražili, stoga mislimo da medicinska služba tribunala krije generalovo stanje, zato smo se obratili sudu", naglasio je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, zdravstvena situacija u kojoj se nalazi general Mladić je potencijalno najgora.

Darko Mladić je podsjetio da je ovo već treći put od početka godine da je general prebačen u bolnicu i da je to ranije bilo zbog kardioloških problema, a da se sada desio potpuno nov problem.

"Mi vidimo da on tamo ne može da bude više tretiran onako kako njegovo zdravstveno stanje nalaže, a s druge strane strahujemo da to što medicinska služba tribunala prikriva njegove nalaze, ide u pravcu da oni ne žele da on dobije adekvatnu medicinsku negu i da na neki način to može da dovede do njegove smrti", dodao je Darko Mladić.

On je napomenuo da je i sam medicinski tim Mehanizma rekao da je situacija opasna po život i da nemaju prognozu šta će biti u budućnosti.

"Oni su sami rekli da je neizvesno kako će ga lečiti, da ne znaju šta će biti s njim i da je to situacija opasna po život. Na osnovu svega toga tražili smo da se hitno prebaci u Srbiju i da mu se, ako je moguće, spasi život", istskao je Darko Mladić.

On je potvrdio da je država Srbija reagovala hitno i prošle sedmice izdala garancije za generalovo prebacivanje na liječenje u Srbiju.

"Mislimo da je situacija kritična i da je potrebno da sud reaguje promptno", rekao je Darko Mladić.

Mladić služi doživotnu kaznu u pritvorskom centru UN u Hagu od pravosnažne presude nakon žalbe 2021. godine.

