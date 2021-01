Zatvorenici se žale na cijene: Koliko koštaju namirnice u "bh. Alkatrazu"?

Zatvorenici novog državnog zatvora u Istočnom Sarajevu, u kojem od kraja 2020. dugogodišnje kazne zatvora služe okorjeli kriminalci, osuđenici za teška ubistva, terorizam, silovanja i ratne zločine, prije nekoliko dana poslali su pismo ministru pravde BiH Josipu Grubeši, žaleći se na cijene hrane u kantini i usluge telefoniranja.

Zatvorenici su ministru Grubeši pisali da su cijene hrane veće nego u velikim tržnim centrima i da za kilogram narandži moraju izdvojiti pet maraka. Istakli su i da čokolada košta 5,85 KM, kilogram limuna tri KM...

Kada se pogledaju cijene hrane, na osnovu cjenovnika koji je "Dnevni avaz" dobio na uvid, očigledno je da su pojedini artikli dosta skuplji nego u trgovinama. Osuđenici su Grubeši tvrdili da su im cijene namirnica u entitetskim zavodima bile dosta pristupačnije i da su mislili da će "uz hotelski smještaj" u Istočnom Sarajevu imati i bolju ishranu.

Za 300 grama sirnice, zatvorenici moraju izdvojiti 2,50 KM, a za istu gramažu bureka tri KM.

Integralna narezana vekna od 400 grama košta 1,50 KM, a sendviči s piletinom tri KM.

Kutije cigareta, zavisno od proizvođača, koštaju od 5,50 KM, do 9 KM.

Stotinu grama sitno rezanog duvana košta 21 KM.Paštete koštaju od 1,75 do 2,50 KM

Kada su u pitanju voda i sokovi, "Fanta Orange" od dva litra košta 2,65 KM, sokovi od narandže 2,50 KM. Za kilogram "Cedevite" potrebno je izdvojiti 10,95 KM. Voda i ledeni čajevi koštaju od 0,90 KM do 1,20.

Za vodu od pet litara, jer se zatvorenici žale da obična ima čudan ukus, potrebno je izdvojiti 2,20 KM.

Cijena kafe u kantini, zavisno od gramaže i proizvođača, košta od 1,95 KM do 7,25 KM. Čajevi od 2,65 do 5,30 KM. Grickalice koštaju od 0,65 KM do 4,80 KM. Toliko naime, košta Čips "Pringles Hot" do 165 grama.

Mijeko i jogurti koštaju od 1,35 do 2,15 KM. Litar mlijeka "Meggle" od 3,2 mliječne masti iznosi 1,80 KM. Pečenica od 70 grama košta 3,80 KM, a suha svinjska pečenica 5,40 KM.

Kokošije paštete koštaju od 1,75 do 2,50 KM. Šamponi za kosu 5,40 KM, kreme za tijelo 3,50 KM, kupke za tuširanje od 750 mililitara 8,85 KM, kilogram banana tri KM, narandži pet, bijeli luk košta 5,50 KM, jabuke tri, kondomi 5,40 KM, čokolade od 2,20 do 5,85 KM.

(Avaz.ba)