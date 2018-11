Završen proces povratka izbjeglih i raseljenih u BiH: Niko ne zna kako "zatvoriti" Aneks 7

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako zvanično u BiH ima više od 98.000 izbjeglih i raseljenih, povratak u Bosni i Hercegovini i na terenu odavno je završen, ali je pitanje na koji način se može "zatvoriti" Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Sporazum o izbjeglim i raseljenim licima, koji su kao strane 1995. godine postigle Federacija BiH i Republika Srpska.

U ovom trenutku ne postoji jasna procedura niti se zna ko bi eventualno trebalo da kaže da je Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma implementiran i ono što je najgore, a što je praksa i posljednjih nekoliko godina, jeste da se on koristi isključivo u političke svrhe, posebno u dijelu koji se odnosi na ustavne odredbe da će se u BiH do zatvaranja tog aneksa koristiti popis iz 1991. godine.

"Završetkom regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ta priča u vezi s povratkom definitivno završava i vrijeme je da se poslije dvadeset i više godina to zatvara. Ima još ljudi kojima treba pomoći, ali to je mali broj i oni se mogu riješiti preko socijalne zaštite", rekao je za "Nezavisne" Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice, dodajući da je Aneks 7 dejtonska kategorija te da bi vjerovatno zemlje potpisnice kroz međunarodnu konferenciju trebalo da kažu da je to okončano.

Inače, Aneks 7 sastavni je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma koji govori o zaštiti izbjeglih i raseljenih, stvaranju uslova za povratak, formiranju komisije za izbjeglice i raseljene itd.

Ono u vezi s čim se svi slažu jeste da je na terenu situacija takva da je povratak završen i da oni koji su mislili da se vrate na prebivalište koje su imali prije rata, našli su način da to i urade, ali istovremeno naglašavaju da u naredne najmanje tri godine ne treba očekivati da iko pokrene priču, odnosno traži zatvaranje Aneksa 7.

Prema podacima UNHCR-a, u BiH u ovom trenutku ima malo manje od 100.000 interno raseljenih lica, a prema podacima institucija u BiH, u alternativnom smještaju se nalazi oko 2.000 lica, mada se interno raseljenim smatraju i oni koji već dvije decenije žive po gradovima širom Republike Srpske, a izbjegli su iz FBiH, gdje se više nikada ne planiraju vratiti.

"Aneks 7 vješto se zloupotrebljava, posebno u Sarajevu, i nekada se postavlja pitanje da li je bolje da ga ima ili nema. On ne može biti zatvoren do 2021. godine jer do tada su u toku projekti", rekao je Radovan Grajić, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Grajić kaže za "Nezavisne" da bi "zatvaranje", odnosno implementacija Aneksa 7 podrazumijevala dogovor svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno resornih ministarstava, ali da ne očekuje da će do toga doći u skorije vrijeme, istovremeno naglašavajući da se u Republiku Srpsku vratilo 70 odsto Bošnjaka i Hrvata, a u Federaciju BiH svega šest odsto Srba.

U OHR-u, vrhovnom tumaču civilnog Dejtonskog mirovnog sporazuma, na konkretna pitanja da li postoji procedura za zatvaranje Aneksa 7 i šta ona podrazumijeva, odnosno ko konačno može da kaže da je ovaj aneks implementiran, rekli su nam da je prava adresa za pitanja koja se tiču povratka izbjeglica i raseljenih osoba domaće institucije, koje su u potpunosti preuzele odgovornost za sprovođenje Aneksa 7.

"Parlamentarna skupština BiH usvojila je Revidiranu strategiju BiH za sprovođenje Aneksa 7 Opšteg okvirnog sporazuma za mir, koju je podržao i UNHCR", podsjećaju u OHR-u.

Višković: Prava izbjeglica neće biti narušena

Radovan Višković, mandatar za sastav nove Vlade RS, rekao je da ukidanjem Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, koje će rad nastaviti kao organizaciona jedinica republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, neće biti narušena niti ugrožena prava ove kategorije stanovnika u Srpskoj.

Na sastanku Viškovića s predstavnicima Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Srpske, Republičkog udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske i Asocijacije udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica u Republici Srpskoj, naglašeno je da će Vlada nastaviti realizaciju dogovorenih programa u ovoj oblasti i da će podrška i zaštita prava raseljenih lica, izbjeglica i povratnika ostati u fokusu rada nove vlade.

Vojislav Milišić, predsjednik Asocijacije udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica u RS, rekao je da je od izuzetnog značaja to što će Vlada RS nastaviti da rješava probleme s kojima se suočavaju ove kategorije stanovništva.