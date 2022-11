Završen protest opozicije, traže ostavke u RTRS-u i odgovore tužilaštva o izbornim nepravilnostima

BANJALUKA - Protest opozicije ispred Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) završen je nakon što je trajao nešto manje od sat vremena.

Protest su organizovale stranke okupljene u aktuelnoj opoziciji u Srpskoj, a zbog, kako su ranije saopštili, nezadovoljstva zbog načina rada i izvještavanja javnog servisa.

Iz opozicije su ranije poručili da neće stati dok CiK ne usliši njihove zahtjeve koji su predali na prethodna dva skupa, ali isto tako da neće odustati od namjere da nastave sa protestima.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste "Za pravdu i red" poručio je na protestu da nema predaje i nema stajanja.

"Imali smo danas jedan težak dan, od odluka Suda BiH, od toga da su borcima u NS RS uzeli 70 miliona KM", rekao je Vukanović.

Đorđe Vučinić, novoizabrani poslanik u NS RS ispred Liste "Za pravdu i red" rekao je da je "dosta zla i laži koje iznosi RTRS".

"Sramno je da u vašem imenu stoji Republika Srpska, promijenite ime. Jedna od stvari koje moramo da uradimo jeste da oslobodimo javni servis", rekao je Vučinić.

Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a, istakao je da se opozicija okupila ispred RTRS kako bi rekli "Stop režimu javnog servisa", koji kako je istakao etiketa svakoga ko ne misli kao vlast.

"Da li će sada CIK i Sud BiH biti nelegalni? Da li ćemo od sutra imati svoju vojsku, svoju Agenciju za lijekove i sve ostalo? Pa nećemo. Sad im je sve ok", naveo je Radović.

On je dodao da je danas usvojen budžet i druge stavke, ali više nema po 100 KM građanima.

"Zato ima investicija i novca za njih. Za predsjednika pet puta više novca. Jelena Trivić je brutalno pokradena. Oni funkcionišu na manipulacija. A RTRS-u poručujem da sljedeći put dolazimo organizovano", rekao je Radović.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a ističe da će se ova "utakmica biri igrati dovoljno dugo", ali da će se izdržati sa svojim narodom.

"Istrajaćemo na jedinoj i pravoj istini, a to je da je Jelena Trivić pokradena. Ne treba nama niko, nama treba samo ova iskrena narodna podrška i zato vam hvala jer ste došli da jasno kažete ovima kojima je rečeno da zastanu sa kontrolom brojanja i potvrde da se desila izborna krađa. Ali mi ostajemo uz Jelenu i naš narod i da se utvrdi krađa", rekao je Borenović.

"Ima nas više nego njih jer ste došli slobodno, nisu vas trpali u autobuse niti vas je neko tjerao. Zato vas pozivam da kažete RTRS-u da je sramno njihovo izvještavanje", poručio je Borenović, na šta su građani reagovali skandirajući "Lopovi, lopovi".

Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na prethodnim izborima, poručila je nije došla da kuka, plače ili tuguje za nečim, jer nema za čim.

"Ja sam pobijedila, a oni su tu pobjedu oteli jer su banda", rekla je Trivićeva.

Ona je kazala da ima snaga da se suprotstavi "organizovalnoj, sistemskoj, koruptivnoj hobotnici".

"Ukrali su ono što je najvrednije za jedno društvo, a to je povjerenje. A to smo vidjeli nakon one sramne sjesnice CiK, vidjeli smo da se sve može kupiti. Osim nas, nas nikada neće kupiti", navela je Trivićeva i dodala da vlastima neće pomoći nikakvi tajni dogovori sa strancima, i sa drugim izdajnicima.

"Nećemo odustati od toga, a možda oni neće ni dočekati te 4 godine mandata. Jer ima nas ovdje za sve vidove borbe. Jer čemu izbori po ovom izbornom zakonu, oni će kad formiraju vlast opet raditi po svom. Nećemo raditi ćutke. Biće nas sve više i više. Mi smo spremni da ovo traje", bila je izričita Trivićeva.

Po pitanju RTRS-a, rekla je da tu ima vrlo mali broj ljudi koji upravlja javnim servisom.

"Za mene su naveli da sam uzela lažnih 10 miliona dolara. Lijepe mi etikete, a ja ih upozoravam, nastave li sa tim, počećemo i mi imenom i prezimenom pozivati urednike koji pišu lažne vijesti. Znamo mi iz kojih kabineta stižu etikete", poručila je Trivićeva.

Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine i član SDS-a, kazao je da je večerašnji skup, kao i prethodna dva skupa dokaz da se građani ne mogu kupiti.

"Da poručimo da smo ovdje sa Jelenom Trivić. A i da poručimo da lopovima nećemo dati oka da sklope. Istrajaćemo na krilima naroda, jer smo dovoljno strpljivi da ih pobijedimo i da kažemo da je pravda dostižna", rekao je Petrović.

On je poručio da će svima koji plasiraju laži preko javnog servisa stati u kraj.

"Vrijeme je da pokažemo zube onima koji su prihvatili ovu izbornu krađu", zaključio je Petrović.

Nebojša Vukanović pročitao je dva zahtjeva opozicije.

"Prva poruka je mafijaškom pravosuđu. Šta je po krivičnim prijavama koje smo predali tužilaštvima po osnovu izbornih nepravilnosti? Šta ste uradili po tom pitanju, jer smo predali više stotina tih prijava? Drugi zahtev je da RTRS počne da objektivno izvještava i polaže račune narodu, da objasne zašto imaju dug veći od 100 miliona KM. Tražimo da urednici i direktori podnesu ostavke", rekao je Vukanović.

Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda BiH danas je odbilo žalbu opozicionih stranaka iz Republie Srpske da budu poništeni izbori za predsjednika Republike Srpske i potpredsjednike.