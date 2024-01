Završen sastanak privrednika sa Dodikom, nema konkretnog dogovora o minimalcu

BANJALUKA - Prenijeli smo i Vladi i predsjedniku Republike Srpske sve što smo imali, da su privrednici ugroženi i da je povećanje minimalca od 30 odsto potpuno nestvarivo za dio poslovne zajednice, poručio je Saša Trivić, prvi čovjek Unije poslodavaca Republike Srpske, nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i privrednika.

Trivić je naveo da na ovakvim sastancima ne treba tražiti rješenja i da je danas samo analizirana situacija na terenu. Kazao je da na sastanku nije bilo riječi o smanjenju najniže plate.

"U narednih pet do sedam dana ćemo napraviti analizu, nakon toga ćemo vidjeti ko je to najviše pogođen i kako mu se može pomoći. Imamo poslodavce koji mogu bez problema isplatiti 900 KM, ali i one koji to ne mogu. Tražićemo koja su to preduzeća sa problemima, da zaštitimo svako radno mjesto", kazao je on.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS rekao je da je razgovor bio konstruktivan i da su analizirali sve sektore koji će biti ugroženi odlukom da se najniža plata poveća.

"Mislim da tragamo za rješenjima i da ćemo to uspjeti naći", naveo je on.

Poručio je da je socijalni dijalog u Srpskoj zakazao.

"Najniža plata treba da bude najviše do 10. mjeseca, a dogovorili smo da ćemo od sad to odrediti do kraja septembra", zaključio je Ćorić.

