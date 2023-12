Završen sastanak u Briselu: Put u EU nije sporan, mora se poštovati Ustav BiH

BRISEL – Evropski put BiH nije sporan nikome u BiH, međutim Republika Srpska insistira na tome da se na tom putu mora poštovati Ustav i da odluke moraju donositi domaći akteri, a ne stranci.

Ovo se u suštini može zaključiti nakon sastanka lidera političkih partija iz BiH sa Oliverom Varheljijem, evropskim komesarom za proširenje, koji je završen u Briselu.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a rekao je da se Ustav BiH mora poštovati te da odluke autonomno treba da donose lokalni faktori u smislu da se opredjeljuju za EU, a ne da to čine stranci.

"Sastanak je bio prilika za razgovore o važnim planovima i predstojećem zasjedanju Evropskog savjeta u decembru na kojem će raspravljati o mogućnosti da se u BiH odobri otvaranje pregovora sa EU", rekao je Dodik koji je i predsjednik Republike Srpske, a prenosi RTRS.

Dodik je istakao da u BiH postoji ozbiljan zastoj i to o pitanju Ustavnog suda BiH.

"Imamo ozbiljne zastoje u dinamici. Donijeli smo pet ili šest zakona i kada je došlo do Ustavnog suda BIH tu je nastao zastoj. Možemo da razgovaramo, a to je da Apelaciono vijeće ima sjedište u Banjaluci i uz to Zakon o sprečavanju pranja novca, to bi se moglo završiti. Varhelji je imao pozitivan pristup, apelujući da se ovo što prije završi", rekao je Dodik dodajući da je u Evropskoj komisiji iskazana volja i planovi za podsticanje u smislu paketa razvoja za infrastrukturne projekte.

Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde, rekao je da će razgovori biti nastavljeni i da su se dotakli tema oko kojih još nema konsenzusa, ali da je najbitnije da se razgovara.

On je nakon sastanka sa Varheljijem rekao da bi se nakon povratka iz Brisela brzo trebao organizovati sastanak koalicije kako bi se teme koje su otvorene konkretizovali.

Konaković je rkeao da BiH nema drugu opciju nego Evropsku uniju u koju izveze 75 posto svojih proizovda, i pored toga što neko ima simpatije prema nekim "drugim geografijama", te da je jedna jedina putanja integracija BiH ka Briselu.

Nakon sastanka lidera političkih stranaka sa Varheljijem, počeo je sastanak na visokom nivou kojem prisustvuju osim Varheljija i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, zatim entitetski premijeri i predstavnici drugih nivoa vlasti. Na ovom sastanku trebalo bi se razgovarati o "operativnijim temama" u kontekstu 14 prioriteta, pomoći zapadnom Balkanu itd…

