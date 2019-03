Završen sastanak u Sarajevu: Savjet ministara vjerovatno do kraja mjeseca

SARAJEVO - U narednih sedam do deset dana mogao bi da bude imenovan predsjedavajući Savjeta ministara BiH, a do kraja mjeseca i formiran kompletan Savjet ministara, poručeno je nakon sastanka lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića.

"Imali smo konstruktivan razgovor i mogli bi u narednih sedam do 10 dana da imenujemo predsjedavajućeg, a do kraja mjeseca Savjet ministara kompletan. To je važno za evropski put BiH i da taj put ojačamo. Evropski put BiH nije upitan. Razgovarali smo kao predsjednici političkih partija", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je dodao da nema spora o tome da bi predsjedavajući Savjeta ministara trebalo da bude Srbin.

"To je osporavano zbog MAP-a. Republika Srpska je jednostavno rekla, i vlast i opozicija, da se borimo za vojnu neutralnost. Kao što je činjenica da SDA i HDZ misle sa trebamo u NATO. To pitanje ne može dobiti saglasnost ali je realno da to pitanje neće nestati zato što mi u Republici Srpskoj mislimo da ne treba u NATO. To će ostati za razgovore, ali se time ne može uslovljavati Savjet ministara i ostalo, odnosno napredak", dodao je Dodik.

Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je da dogovor još nije u potpunosti postignut, ali da za to postoje velike šanse.

"Imali smo kraći sastanak i ima šanse da postignemo dogovor. Do kraja ove sedmice trebao bi biti prijedlog o imenovaju. Hrvatska i bošnjačka strana su za aktivaciju MAP-a, srpska nije. To pitanje za sada ostaje otvoreno", rekao je Izetbegović.

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da je optimističan i da očekuje da će Savjet ministara biti uskoro formiran.

"Optimističan sam da ćemo do kraja mjeseca imati Vijeće ministara kompletno. U naredni dan-dva ćemo dogovoriti imenovanje. Sve druge teme o kojima smo govorili traže da što prije imamo Vijeće ministara. Nadam se da ćemo se razumjeti i oko resora i oko raspodjele. Čini mi se da smo napravili neki iskorak", rekao je Čović.