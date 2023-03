Završena priča o ukidanju akciza i smanjenju PDV-a

SARAJEVO - Kolegijum Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda izvještaj o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u i na taj način onemogućio izjašnjavanje delegata o ukidanju akciza na naftu i naftne derivate te uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice.

Inače, usvajanje ovih zakona, odnosno izvještaja nije se ni očekivalo s obzirom na to da je SNSD još ranije rekao da to neće podržati, a samo skidanje izvještaja o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u izazvalo je polemiku među samim delegatima.

Izvještaj o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u skinuo je Kolegijum koji čine Dragan Čović (HDZ), Nikola Špirić (SNSD) i Kemal Ademović (NIP), a na tu njihovu odluku oštro je reagovao Šefik Džaferović, delegat SDA u Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Kolegij je odlučio da toga nema na dnevnom redu. Ja mislim da vi nemate ovlaštenje i to jedino ima ovaj dom. Nema potrebe da nas pozivate ovdje ako možete sami da utvrdite dnevni red i da donosite odluke", rekao je Džaferović.

On je rekao da su obavezne tačke koje su prošle proceduru u skladu s Poslovnikom ili ako to jednoglasno traži komisija Doma, naglasivši da su zakoni koji su skinuti sa dnevnog reda prošli oba doma i usaglašeni u komisijama.

"Tvrdim da ih niste mogli isključiti sa dnevnog reda, jer su to obavezne tačke dnevnog reda. Nemate vi to ovlaštenje, vi stavite na dnevni red i onda neka to Dom dalje odluči", rekao je Džaferović.

Osim akciza i PDV-a, sa dnevnog reda sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH skinute su i tačke koje govore o međunarodnim sporazumima i to sa Turskom u oblasti odbrane i međunarodni sporazum o sprečavanju prirodnih katastrofa.

Nakon kraće rasprave, delegati su se pojedinačno izjašnjavali o tome da li će akcize i PDV biti vraćeni na dnevni red, međutim na kraju je utvrđeno da nema ni entitetske ni opšte većina za tako nešto.

"Dva zakona treba da se proslijede na razmatranje Savjetu ministara pa da vidimo sa stanovišta stabilnosti entitetskih budžeta. Očekujemo da ćemo u narednim danima usvojiti budžet BiH i sasvim je logično da se ide sa računicom da li će to ugroziti finansijsku stabilnost", rekao je Špirić.

On kaže da je Dom naroda BiH donio racionalnu odluku, jer je, primjera radi, Zakonu o PDV-u istekao rok.

"Ono što znam je da je rok izmjene i dopuna Zakona o PDV-u 31. decembra 2022. godine. Šta bismo dobili da smo usvojili zakone čiji je rok istekao. Nekad nas inicijative poslanika dovode u apsurdnu situaciju", rekao je Špirić.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH juče nije usvojio ni izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima je bilo predviđeno da se obustavi isplata plata onima kojim ne dolaze na sjednice te da otpremnina za odlazak u penziju bude maksimalno 10.000 umjesto sadašnjih 30.000 KM.

"Plate i naknade su takođe dio kampanje koji ne razumijem i sasvim je logično da sve te zakone vratimo resornom ministarstvu i Savjetu ministara da idu sa novim zakonima, jer je to sistemski zakon, a pojedinačni pokušaji samo prave destrukciju", rekao je Špirić.