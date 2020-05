Završeno ročište o određivanju pritvora Novaliću, Solaku i Hodžiću

SARAJEVO - Nakon sedam sati izlaganja tužioca i odbrane, jutros je završeno ročište u Sudu BiH nakon kojeg bi trebalo da bude odlučeno o pritvoru za Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, Fahrudina Solaka, suspedovang direktora FCUZ-a, i Fikreta Hodžića, vlasnika firme "Srebrena malina", osumnjičenih u aferi dopreme 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona KM.

Sud BiH sada ima rok od 24 sata da odluči da li će osumnjičenima biti određen pritvor ili neka druga mjera zabrane.

Ročište je održano u Sudu BiH nakon što je Tužilaštvo BiH predložilo da se osumnjičenima u aferi "Respiratori" odredi jednomjesečni pritvor.

Tužilaštvo je na ročištu obrazložilo zbog čega smatra da osumnjičenima treba da bude određen pritvor.

Nakon što je u Sudu BiH okončano ročište novinarima su se u ranim jutarnjim satima obratili i advokati osumnjičenih u aferi "Respiratori", koji su kazali da očekuju da će njihovi branjenici biti pušteni na slobodu, te da bi određivanje pritvora moglo imati ozbiljne posljedice, čak i pad Vlade FBiH.

Advokatica Fadila Novalića, Vasvija Vidović, kazala je da su navodi Tužilaštva paušalni te da nisu zasnovani na dokazima.

"Dalo se primijetiti da Tužilaštvo ne posmatra događaj u kontekstu vremena u kojem se desio niti u kontekstu propisa koji regulišu rad državnog organa. Ono što je premijer rekao je istina, a to je da se pokazuje nepoznavanje propisa o funkcionisanju Vlade i drugih organa. Tužilaštvo tvrdi da Agencija za javne nabavke nema pravo da daje mišljenja, a to je njen osnovni zadatak. Mnoge tvrdnje ne stoje. Cijeli ovaj postupak je veoma zabrinjavajući, vidi se da se ne temelji na dokazima i zabrinjavajuće je ono što će se desiti ako dođe do pritvora. Doći će do ozbiljnih poremećaja, ako ne i do pada Vlade FBiH", kazala je Vidović.

Advokat Fahrudina Solaka, Kadrija Kolić, smatra da će svi osumnjičeni uskoro biti pušteni na slobodu jer je prijedlog za određivanje pritvora neosnovan.

"Nema elemenata krivičnog djela niti za jednog osumnjičenog i mi očekujemo da će biti pušteni na slobodu", kazao je Kolić.

Na pitanje medija za komentar o navodima Tužilaštva da je Solak izuzeo snimke video-nadzora, Kolić je kazao da je to rečeno samo zbog medija.

"Solak je samo pribavio dokaze koji mu trebaju za odbranu. Tužilaštvo nije iznijelo niti jednu odredbu zakona koja kaže da je to zabranjeno", tvrdi Kolić.