Zbog direktorske fotelje stopirani projekti u RS

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske je na juče održanoj sjednici zatražila informaciju od Uprave "Elektroprenosa BiH" o svim projektima koji su obustavljeni na teritoriji RS.

Kako tvrde u Birou za odnose s javnošću, svi ti projekti odobreni su od strane Upravnog odbora i Skupštine akcionara kompanije, ali nikad nisu realizovani.

"Vlada RS od generalnog direktora, Uprave i Upravnog odbora kompanije zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o broju penzionisanih radnika kompanije u proteklih šest mjeseci, razlozima zbog kojih nije došlo do popunjavanja na ovaj način oslobođenih radnih mjesta, te o statusu sprovedenih konkursnih procedura za prijem radnika u kompaniji", navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da je Vlada donijela zaključak u svojstvu jednog od njegova dva akcionara, u kojem traži da informacija treba sadržavati podatke o sadržaju, statusu, razlozima nesprovođenja, te finansijskoj vrijednosti svakog pojedinačnog projekta i datume odobrenja projekata.

"Vlada RS od Uprave kompanije zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o statusu članova Uprave kompanije, odnosno periodu isteka njihovih mandata, kao i pravno tumačenje svih implikacija koje iz postojeće situacije po kompaniju mogu proisteći", naveli su oni.

Dodali su i da Vlada od Uprave kompanije zahtijeva hitno deblokiranje prethodno odobrenih investicionih projekata, a Ministarstvo pravde zadužuje da joj u što kraćem roku dostavi detaljnu informaciju o svim raspoloživim mogućnostima zaštite prava i interesa RS.

Matan Žarić, direktor "Elektroprenosa BiH", kaže da ne može komentarisati zaključke Vlade dok ih ne prouči, ali da mu je poznata suština problema u vezi sa statusom projekata koji nisu realizovani i statusom Uprave i novog zapošljavanja.

Kako ističe, suština je da je Fadil Novalić, premijer FBiH, blokirao njegov reizbor za direktora, iako je on prošao na konkursu od strane komisije, nakon što mu je istekao direktorski mandat u decembru prošle godine.

"Komisija je mene predložila, Upravni odbor je izglasao, ali onda je Novalić odbio dati saglasnost meni iako mi je premijerka RS dala saglasnost, ne navodeći konkretan razlog zbog čega je on tako učinio. I sad smo tu gdje jesmo i čekamo da se to riješi", kaže on.

Dodaje da se sve odluke unutar kompanije donose konsenzusom, odnosno da svih šest članova Uprave mora dati saglasnost, i to je razlog što nema ni novih zapošljavanja, kao ni rješenja pitanja Uprave.

Podsjećanja radi, u SDA tvrde da je sada na redu da Bošnjak bude na čelu tog preduzeća, zbog čega su blokirali svaki drugi izbor. Tom prilikom je Novalić Skupštini dioničara poslao dopis "Informacija tijelima upravljanja 'Elektroprenosom'", u kojem je istakao da je Žarić izgubio povjerenje dioničara iz FBiH, te da u skladu s tim više ne može obavljati tu dužnost. Prije Žarića u prvoj fotelji "Elektroprenosa" sjedio je Srbin Dušan Mijatović.

Krivične i prekršajne sankcije

Vlada RS je na juče održanoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS, kojim se usklađuje dosadašnji sistem izvršenja krivičnih sankcija s novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom RS.

Vlada je prihvatila Informaciju o procesu ažuriranja Liste prioritetnih projekata za oblast saobraćaja u BiH, te je usvojena Informacija o makroekonomskim pokazateljima i pokazateljima poslovanja u oblastima prerađivačke industrije, koje su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

"Fizički obim industrijske proizvodnje u periodu januar - decembar 2017. godine je rastao po stopi od 1,4 odsto u odnosu na isti period 2016. godine, pri čemu je prerađivačka industrija zabilježila rast proizvodnje od 6,5 odsto", saopšteno je u Birou. Dodaju i da raste proizvodnja prerađivačke industrije prema učešću u prerađivačkoj industriji.