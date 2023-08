Zbog propusta vlasti Srpska kladionici mora da plati pet miliona KM

BANJALUKA - Nakon što je banjalučki Okružni privredni sud presudio da je Republika Srpska kompaniji "Premier sport" dužna isplatiti više od pet miliona KM na ime izgubljene dobiti, Republika Srpska podnijela je žalbu na tu presudu, ali i kompanija "Premier sport", koja traži da joj se na ime izgubljene dobiti isplati 30 miliona KM.

Naime, sve je počelo još u septembru 2018. godine kada je "Premier", po tada važećem Zakonu o igrama na sreću, podnio zahtjev za produženje licence za priređivanje elektronskih igara, odnosno igara bingo i trke pasa. Taj zahtjev Republička uprava za igre na sreću je odbila, uz obrazloženje da nije blagovremeno podnesen, međutim kasniji postupak je pokazao da je zahtjev bio uredan, ali ni tada nije ispravljena greška, a obrazloženje je bilo da je u međuvremenu usvojen novi Zakon o igrama na sreću.

Po tom novom zakonu, "Premier" nije mogao dobiti licencu jer elektronske igre može priređivati samo "Lutrija Republike Srpske" (Kasnije "Lutrija Republike Srpske" u partnerstvu sa firmom "Casinos Austrija VLT AG" osniva zajedničko preduzeće "Elektronska video-lutrija" (EVL), pod čijim okriljem kao master diler i nezaobilazni posrednik u uspostavljanju i pokretanju elektronskih igara na sreću djeluje firma "Senet", koja je u vlasništvu porodice Mileta Radišića, tačnije njegovog sina Srećka).

S obzirom na to da je nakon žalbenih postupaka, pa čak i naloga Vrhovnog suda Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske odbilo izdati licencu kompaniji "Premier", pokrenut je još jedan sudski spor, a Okružni privredni sud u Banjaluci presudio je i praktično sam kompaniji "Premier" produžio licencu za elektronske igre na 10 godina i to od 2019. do 2029. godine.

Kako cijelo vrijeme, dakle u toku trajanja sudskog postupka, "Premier" nije mogao priređivati elektronske igre, tačnije tri godine i četiri mjeseca, ova kompanija podnijela je tužbu protiv Republike Srpske za naknadu štete za izgubljenu dobit u iznosu od 30 miliona KM uvećano za kamate.

"Iako je ova presuda u našu korist, na nju smo podnijeli žalbu jer nam je Okružni privredni sud u Banjaluci dosudio naknadu štete po osnovu izgubljene dobiti za samo šest i po mjeseci, odnosno od 1. januara 2022. do 18. jula 2022, dok mi naše najpopularnije igre bingo i utrke pasa nismo priređivali tri godine i četiri mjeseca, odnosno od 17. marta 2019. do 19. jula 2022. godine te smo tužbom potraživali naknadu štete za cjelokupni period u ukupnom iznosu od 30 miliona KM uvećano za kamate. Očekujemo da naša žalba bude usvojena te da nam Republika Srpska nadoknadi ukupnu štetu od 30 miliona KM uvećano za kamate, što je jedini logičan ishod nakon silnih nezakonitih radnji Vlade Republike Srpske i ministarke finansija Zore Vidović, koji su radili protiv interesa Republike Srpske, a u korist privatnih interesa pojedinaca bliskih vlasti", rekli su nam u kompaniji "Premier sport".

U Ministarstvu finansija na čijem je čelu Vidovićeva samo su nam kratko rekli da će se Republika Srpska žaliti na prvostepenu presudu, ne želeći da odgovore na pitanja o tome da li će neko biti pozvan na odgovornost s obzirom na to da je presudama suda utvrđeno da su republičke institucije, ne izdavajući licencu, napravile propust.