Zdravstveni radnici ponovo protestuju u Sarajevu

SARAJEVO - Doktori i zdravstveni radnici iz Federacije BiH organizovali su danas proteste u Sarajevu ispred zgrade Vlade FBiH. Traže hitno usvajanje zakona o reprezentativnosti i izjednačavanje prava doktora na području cijele Federacije BiH. Na proteste su stigli autobusima.

"Naoružani" pištaljkama i transparentima, ponovo su morali izaći na ulicu kako bi skrenuli pažnju na svoje zahtjeve.

Doktori: Jedini način da riješimo svoja statusna pitanja

"Čekamo da Vlada FBiH uradi ono što je trebala prije četiri godine. Bila je dužna po zakonu o radu 2016. godine da u julu 2017. godine usvoji zakon kojim se rješavaju statusna pitanja sindikata i poslodavaca direktno, a indirektno članova. Sindikat doktora okuplja 92 odsto doktora u FBiH i ovo jedini način da doktori riješe svoja statusna pitanja da nam se ne desi ono što se dešavalo 2017. godine - egzodus doktora. To smo zaustavili kroz kolektivne ugovore u svih 10 kantona", rekao je Rifat Zijad Zaid, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

Poruka Vladi FBiH

Kazao je kao su se 2020. i 2021. godine bavili borbom protiv pandemije i spašavali ljudske živote te da je Vlada FBiH očekivala da će zaboraviti na ova pitanja.

"To smo radili do 9. juna 2021. i dovedeni smo pred zid. Tražimo da Vlada FBiH sutra na sjednici usvoji zakon koji je već usaglašen i pošalje na Parlament FBiH kako bi u junu i julu bio usvojen. To donosi poboljšanje zdravstvenog sistema na dobrobit svih građana FBiH", rekao je Zaid.

Priključiće se svojim kolegama i na sutršanjim protestima, a najavio je kako će proteste organizovati sve dok njihovo pitanje ne bude riješeno. Na sjednici UO Sindikata koja će biti održana u ovom mjesecu, donijeće i odluku o generalnom štrajku.

"Ako resorni ministar Vesko Drljača ne može ili ne smije da zakon stavi na dnevni red, neka stane ovdje ispred nas i kaže ko mu to brani. Iz Vlade imamo ping-pong igricu u kojoj smo, kako oni misle, loptica. Na to ne pristajemo i nekakvo bahaćenje pojedianca iz ove vlasti ne dolazi u obzir", poručio je.

Sindikat radnika u zdravstvu u KS i Sindikat KCUS-a najavili su za sutra proteste ispred zgarde Vlade Kantona Sarajevo.