Željka Cvijanović: Sumnjam da je Guterešovo pismo falsifikat

BANJALUKA – Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kazala je da joj još nije dostavljeno pismo od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN) Antonija Gutereša, a koje se juče pojavilo u medijma, ali da sumnja da je taj dokument falsifikat, jer se u javnosti pojavilo više njegovih verzija.

Cvijanovićeva je oštro osudila rad Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH na čelu sa Elmedinom Konakovićem i Misije BiH pri UN-u koju predvodi Zlatko Lagumdžija, rekavši da je u ovom konkretnom slučaju na djelu “diplomatska hajdučija od strane bošnjačkih kadrova“, odnosno “manipulatorske igre na relaciji MIP-Misije BiH pri UN u Njujorku".

Kaže da za početak njeno pismo Guterešu nije dostavljeno UN-u od strane MIP-a, ali da je to pismo dobio Lagumždija, koji je takođe odbio da ga proslijedi, te da je njen kabinet na kraju pismo uspio dostaviti direktno UN-u.

Nakon toga, tvrdi, u diplomatskom krugu MIP-Misija BiH pri UN nestao je i odgovor Antonija Gutereša, koji joj još nije dostavljen, a da se u isto vrijeme u javnosti pojavilo sporno pismo.

“Kada je u pitanju pismo koje se u medijima vrti u raznim varijantama, ja to pismo nisam dobila jer MIP očigledno opstruiše to pismo koje je meni upućeno, ali i pismo koje sam ja uputila njemu. Mi smo od strane UN dobili potvrdu da im je dostavljeno moje pismo direktno, ali su tražili da to bude i diplomatskim putem, što sam ja naravno učinila jer sam poslala pismo na Ministarstvo inostranih poslova, a oni su ga dalje trebali proslijediti. To Konaković nije učinio, pa sam razgovarala sa njim. Takođe, rečeno mi je da je i gospodin Lagumždija pregledao moje pismo i da se samo slatko nasmijao tome, a ja mu sada kažem da sam se i ja slatko nasmijala kada sam vidjela koliko zakona je prekršio“, istakla je ona.

Isto tako, Cvijanovićeva sumnja da je odgovor koji se u medijima vodi kao Guterešo pismo upućeno njoj, u stvari falsifikat.

“Imam ozbiljnu sumnju da su oni učestvovali u faslifikovanju dokumeta koji je generalni sekretar poslao meni. Problem je da se u jednom pismu navodi riječ koje uopšte nema u dokumentu koji je takođe objavljen. Naime, na jednom sarajevskom portalu na pismu otkucanom na engleskom jeziku piše riječ 'only', misleći na PIC kao jedini releventan za imenovanje visokog predstavnika. A ta riječ, koja znači 'samo', se nigdje ne navodi u pismu“, pojasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, sve je predočila i Konakoviću i Lagumdžiji, kome je na pitanje zašto njemu prvo nije poslala pismo, pa da ga on proslijedi dalje, kazala da mu ne vjeruje.

“Oni prave lakrdiju od Gutereša i UN-a. Kad sam imala raspravu sa Konakovićem o tome da oni ne šalju pojedinačna pisma, damo mu dokaz da se to ipak radi, pa je onda rekao da MIP određuje šta valja ili ne. Zamislite vi samo šta se oni usuđuju, oni koji su brza diplomatska pošta. Ovo je ozbiljan diplomatski skandal. Riječ 'only' ne postoji u originalu, i sad ja moram pitati generalnog sekretara Gutereša, da li ima u njegovom pismu riječ 'samo'. A i to pismo ima više verzija. Takođe, mi smo prateći trag pisma gdje nas oni upućuju na bazu podataka o imenovanjima visokih predstavnika našli sve rezolucije, ali ne za Šmita“, navela je Cvijanovićeva, te poručila:

“Istjeraćemo manipulaciju na relaciji MIP-Misija BiH pri UN u Njujorku, jer su ovo previše važne stvari, koje je neko napravio. Prvo ste me stavili pod embargo, pa onda ste odlučiti da stavite Gutereša pod embargo, a ta priča da je on dao nekom od medija pa ovi objavili je čista budalaština. Ili ćemo uvesti reda u ovu oblast ili ćemo živjeti u neredu“.