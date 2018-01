Željko Komšić: Kandidovaću se za člana Predsjedništva BiH

SARAJEVO - Lider Demokratske fronte (DF) Željko Komšić najavio je, gostujući na Hayat televiziji, kako će se kandidovati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim opštim izborima u BiH.

Odgovarajući na pitanje novinarke planira li "uzeti Draganu Čoviću fotelju", sadašnjem članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Komšić je jasno odgovori kako će to uraditi.

"Svi me to pitaju. Kako sad stvari stoje, hoću. To je ono što vam mogu reći", kazao je lider DF-a te nastavio odgovarati na pitanje o njegovim očekivanjima: "Nikad se to ne zna do samog kraja. Ne treba se čovjek opuštati do samog kraja borbe, pa i političke borbe te misliti kako su stvari gotove. Nikad stvari nisu gotove. Ta vrsta utakmice igra se do zadnje sekunde."

Komšić je dodao i kako je poprilično zdravstveno spreman za ovu funkciju.

"Mentalno sam jači nego fizički. Imam malo problema s kukom, ali sredit ću ja to", kazao je Komšić, prenosi Klix.ba.

Podsjećamo, Komšić je bio član Predsjedništva BiH u dva uzastopna mandata, od novembra 2006. do novembra 2014. godine.