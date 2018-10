Željko Komšić proglašen nepoželjnim i u Širokom Brijegu

ŠIROKI BRIJEG - Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević danas je predsjednika DF-a i budućeg člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda proglasio nepoželjnim u ovoj hercegovačkoj opštini.

Široki Brijeg tako slijedi primjer drugih sredina u kojima većinski žive Hrvati koji poslije izbora 7. oktobra izražavaju svoje nezadovoljstvo izborom kandidata DF-a za člana Predsjedništva BiH.

Miro Kraljević u saopštenju kaže da su Hrvati u BiH još jednom prevareni te da Željko Komšić nije dobrodošao u Široki Brijeg i da je za gradsku upravu "persona non grata".

"Nažalost, mi Hrvati smo opet prevareni. Bošnjačkim glasovima dirigiranim od političkoga Sarajeva Željko Komšić ponovo je izabran na poziciju koja pripada Hrvatima. Ovakva politička situacija nikome na donosi dobro, a najmanje Bosni i Hercegovini. Izbor Komšića je nelegitiman i to je jasna poruka koju želimo poslati. Takođe, kao takav nije dobrodošao u naš Široki Brijeg i on je za nas 'persona non grata'", zaključio je Kraljević.

Komšića su ranije na sličan način okarakterisali i HDZ-ovi načelnici i predsjednici opštinskih vijeća drugih hercegovačkih i srednjobosanskih sredina.

(avaz)