SARAJEVO - Na području Stoca rano jutros je registrovan zemljotres magnitude tri stepena Rihterove skale, saopšteno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zemljotres je registrovan u zoru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.1 in Bosnia and Herzegovina 43 min ago pic.twitter.com/kc5ZS7xRQY