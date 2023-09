U BiH je jutros registrovan zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru.

Prema podacima Evropskog seizmološkog centra, epicentar je bio 19 kilometara sjeverno od Zenice.

#Earthquake 21 km NW of Slavonski Brod (#Croatia) 4 min ago (local time 08:29:05). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via: https://t.co/bKBgMenA4F https://t.co/Wph96Ep68G pic.twitter.com/9xhEundANk