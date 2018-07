Zeničanin prodaje glas na predstojećim izborima u BiH: Ionako su me svi razočarali

ZENICA - Svake dvije godine kupovina glasova tokom predizborne kampanje za izbore u Bosni i Hercegovini postaje naša svakodnevnica, a izuzetak nije ni ova godina.

Iako su kupovina/prodaja glasova i manipulacija izbornim procesom krivično djelo, situacija je to koja se ponavlja svake dvije godine pred održavanje izbora u BiH.

S jedne strane su kandidati koji otvoreno nude novac za glas birača, a s druge birači koji putem oglasa prodaju svoj glas na izborima.

"Prodajem svoj legitimni glas na predstojećim izborima po principu '(t)ko više plati, njemu/njoj/njima glas'. Ionako su me svi razočarali, a da se konačno uvjerim kako je to kad ti plate za glas jer svi o tome pišu, a meni nikad niko ni fening ponudio nije. Sad se JA nudim VAMA. Dokaz o glasanju ću uredno dostaviti u vidu digitalne fotografije glasačkog listića. Samo ozbiljne ponude, molim! Ponude primam do dana izborne šutnje", stoji u oglasu jednog Zeničanina.

(klix.ba)