Žestoka borba za prvog čovjeka SDS-a

Milan Miličević, Mirko Šarović, Mićo Mićić i Vukota Govedarica, sastali su se prije nekoliko dana, kako bi dogovorili ko bi od njih trebalo da bude kandidat za predsjednika stranke, saznaje ATV. Izvor iz stranke kaže da na sastanku ipak nisu svi nastupali iskreno. Iako manje više svi, barem u javnosti, zagovaraju to da se na kraju iskristališe jedan kandidat, Vukota Govedarica, tvrdi naš izvor, na terenu radi samo u svoju korist.

Kako saznajemo Mićić je od Govedarice tražio da obojica povuku svoje kandidature i dogovor prepuste Miličeviću i Šaroviću, koji i imaju najveću podršku. Govedarica na to, ipak, nije pristao. Izbori u SDS-u se svakako bliže. Mirko Šarović je, u unutastranačkoj trci, dobio podršku prnjavorskog odbora. To ipak ne utiče mnogo na prednost koju do sada ima teslićki načelnik, Milan Miličević.

ATV-ov izvor iz stranke kaže da je, uprkos Govedaricinom planu da on bude novi-stari predsjednik stranke, vrlo izvjestan scenario u kome će dvojac sa najviše podrške, Milan Miličević i Mirko Šarović, međusobno dogovoriti ko će od njih dvojice biti jedinstveni kandidat i, na kraju, i lider partije. U svakom slučaju to ne bi trebalo da bude Vukota Govedarica, smatraju u prnjavorkom SDS-u.

"Dosadašnje rukovodstvo nije uspjelo to potpuno jedinstvo da postigne i to je osnovni razlog zašto smo za promjenu," rekao je Nemanja Vasić, predsjednik OO SDS-a u Prnjavoru.

Na kraju bi, po svemu sudeći, trka i mogla da spadne samo na Miličevića i Šarovića, jer podrške Vukoti Govedarici skoro pa i nema, a Mićo Mićić, koga je predložio bijeljinski odbor, smatra da bi stranka trebalo da se okupi oko jednog čovjeka. Mićić će, kako saznajemo, podržati Miličevića. Naš izvor kaže da čak ni opštinski odbor u Gacku, iz kojeg dolazi Vukota Govedarica, još nije definitivno odlučio. I oni bi mogli da predlože Mirka Šarovića. Kako ATV saznaje, lobiranje aktuelnog lidera partije na terenu ide do te mjere da je oko sebe pokušao ujediniti sve krajiške opštine, ali je i taj pokušaj propao. S druge strane, ni Mirko Šarović, čini se, nema podršku svoje regije. Romanija je stala uz Milana Miličevića.

"U vremenu kada nam je potrebna konsolidacija stranke i kada želimo da vratimo Srpsku demokratsku stranku na čelo Republike Srpske, nama je potreban čovjek koji pobjeđuje u uslovno rečeno “zapadnom dijelu”. Čovjek koji umije da se nosi sa sadašnjim vrhom vlasti u Srpskoj i da ih pobjedi. Upravo je takav Milan Miličević," saopšteno je iz SDS-a romanijske regije.

Mirka Šarovića predložio je i Vukota Govedarica, ali izvor iz stranke tvrdi da je to samo dobro isplanirana predstava. Plan aktuelnog predsjednika stranke je, kako saznajemo, bio da izgura Šarovića, i sam se kandiduje za novog-starog lidera partije. Po svemu sudeći, taj plan za Govedaricu neće imati srećan kraj, jer je sve više onih u SDS-u koji javno izlaze sa stavom da se nije pokazao kao vođa i da bi na to mjesto trebalo da dođe neko novi. Za sada vodi Milan Miličević,kojeg će, kako saznajemo, pored Teslića, Šamca, Sokoca i Pala, podržati i odbori u Zvorniku, Srebrenici, Bratuncu, Šekovićima, Vlasenici, Laktašima i Istočnoj Ilidži. Predsjednik SDS-a biće biran na sjednici stranačke Skupštine koja bi trebalo da bude održana do sredine juna. Mirko Šarović i Milan Miličević danas se nisu javljali na telefon. (ATV)