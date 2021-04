Žestoka rasprava zbog Dodika u Domu naroda

SARAJEVO - Tokom sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH došlo je do žustre rasprave među Denisa Bećirovića (SDPBiH), bošnjačkog delegata i Kluba srpskog naroda u ovom domu ,a zbog toga što je Bećirović žestoko napao Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a.

Delegat SDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović kazao je da će "u slučaju da Milorad Dodik krene u rušenje ustavnog poretka BiH pozvati na njegovo hapšenje".

"Zakoni i Ustav se u BiH moraju poštivati za sve, pozvao sam na hapšenje Dodika ako krene u rušenje ustavog poretka", kazao je to više puta Bećirović u diskusiji s zamjenikom predsjedavajućeg Nikolom Špirićem (SNSD).

"Dodik najavljuje da će ugroziti teritorijalnu cijelinu BiH za to je predviđena najteža zatvorska kazna", izjavio je delegat SDP-a.

"Nisam ništa izmišljao, a država BiH ima instrumente da se odbrani. Ako Dodik krene u rušenje ustavnog poretka pozivam na njegovo hapšenja", naglasio je on.

Špirić je na to kazao da što je više Denisa Bećirevića i ovakvih nastupa to je manje one BiH za koju se sam Bećirović zalaže.

"Da li je on baba Vanga da tumači šta je i kako. Molim Denisa u interesu BiH da ne šalje ovakve poruke", zaključio je.

Nakon ove žustre diskusije predsjedavaući Bakir Izetbegović (SDA) je na prijedlog SNSD-a dao pauzu od pola sata, a nakon što je Sredoje Nović, predsjedavjaući Kluba srpskog naroda zaprijetio da će ovaj klub napustitti sjednicu.

Dragan Čović (HDZ), zamjenik predsjedavjaućeg Doma naroda BiH, u nastavku sjednice zamolio je da se delegati drže dnevnog reda.

"Izlažemo se riziku da ovaj dom prestane sa radom, što je, po meni, rizično za BiH i za daljnje nefunkcioniranje institucija BiH", kazao je Čović, dodavši da "oko malo stvari imam zajedničko mišljenje".

Delegat Denis Bećirović se nakon ovoga pozvao na Poslovnik i Ustav i rekao da je "obaveza najvišeg zakonodavnog organa BiH da ukaže svima da moraju poštovati Ustav BiH".

"Bolje je spriječiti nesreću nego da se ona dogodi. Molim da se svi drže Ustava, kad ga promijenimo neka svako radi u skladu sa novim ustavom", rekao je Bećirović.

Bakir Izetbegović (SDA), predsjedavajući Doma naroda BiH, kazao je da ubuduće neće dozvoliti raspravu oko delegatskih pitanja. Zamolio je delegate da se omogući održavanje sjednica u dobrom dugu i namjeri.