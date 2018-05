Zgrada Ustavnog suda RS koštaće pet miliona KM

BANJALUKA – Za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u Banjaluci potrebno je oko pet miliona KM.

Novac još uvijek nije obezbijeđen, ali ministar pravde RS Anton Kasipović očekuje da će to uskoro biti riješeno i ministarstvo već priprema tendersku dokumentaciju za zainteresovane izvođače radova.

Kasipović je danas za portal Capital rekao da je u Narodnoj skupštini RS u toku rasprava o rebalansu budžeta kojim je predviđen značajan iznos za kapitalne projekte iz kojih očekuje da bi trebalo da bude finansirana i izgradnja ove zgrade.

"Smatram da treba stvarati uslove za izgradnju zgrade Ustavnog suda u Banjaluci. Nadam se da ćemo u odabiru projekata voditi računa i o ovoj izgradnji, a Ministarstvo pravde priprema tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova, ukoliko budemo imali pozitivnu odluku Vlade da idemo u tu gradnju", kazao je Kasipović i dodao da je rebalansom za kapitalne investicije predviđeno oko 120 miliona KM.

On je rekao da će, prema prvim procjenama, za izgradnju ove zgrade biti potrebno oko pet miliona maraka.

"To je procjena, a s obzirom na to da će biti raspisan međunarodni tender, nadam se da ćemo možda doći i do povoljnije ponude", naglasio je Kasipović.

Istakao je da očekuje da će gradnja zgrade početi ove godine, ali da nije "smak svijeta" ukoliko to bude i u idućoj godini.

"U svakom slučaju, opredjeljenje je da se ide na izradnju zgrade Ustavnog suda u Banjaluci. Ukoliko Vlada donese odluku da se ovaj projekat finansira u ovoj godini, vjerujem da u narednih 60 dana možemo imati sve pripremljeno za raspisivanje tendera", kazao je on.

Predsjednik Ustavnog suda RS Džerard Selman rekao je danas da su oni podnijeli zahtjev Vladi RS da obezbijedi novac za ovaj projekat i izrazio uvjerenje da će njihov zahtjev biti prihvaćen.

"Svi preduslovi za gradnju su ispunjeni. Grad Banjaluka nam je dodijelio zemljište, urađen je projekat, dobili smo građevinsku dozvolu. Ukoliko Vlada u maju ili junu donese odluku o dodjeli novca iz kapitalnih investicija ili iz nekih drugih izvora, vjerujem da u toku ove godine, u oktobru ili novembru, možemo položiti kamen temeljac", kazao je Selman.

Vlada RS je krajem januara usvojila Informaciju u vezi sa izgradnjom zgrade Ustavnog suda RS i zadužila Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija da urade sve što je neophodno kako bi se što prije pokrenuo postupak izgradnje zgrade suda.

Zgrada Ustavnog suda RS biće izgrađena u centru Banjaluke, iza Centralne banke BiH, na placu od dvije hiljade kvadrata. Ustavni sud RS trenutno se nalazi u zgradi starog banjalučkog vojnog odsjeka.

(Capital)