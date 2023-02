Zima se vratila, snijeg pada u većini krajeva

SARAJEVO - U većini predjela BiH jutros je došlo do promjene vremena. Snijeg pada u većini predjela uz hladnije vrijeme u odnosu na prethodnu sedmicu.

Veće snježne padavine očekuju se u višim krajevima i na planinama, dok se na jugu bilježi jak vjetar i kiša.

Na sjeveru i zapadu formiranje i jači porast snježnog pokrivača. U višim predjelima na zapadu nagli porast snježnog pokrivača, a jak vjetar će stvarati vejavice i nanose snijega. Očekuje se da će do večeri visina snježnog pokrivača iznositi od 5 centimetara na istoku do 25 na zapadu, u višim predelima od 25 na istoku do preko 50 centimetara na zapadu.

Јutarnja temperatura vazduha od -1 na zapadu do 13 na jugu i jugoistoku, u višim predjelima od -3. Dnevna temperatura vazduha od 0 na zapadu do 6 na istoku, na jugu do 14, u višim predjelima od -4.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je takozvano narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina.