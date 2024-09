Zoran Galić već dva mjeseca jači od države

SARAJEVO, ZAGREB - Navršavaju se dva mjeseca kako Zoranu Galiću, zamjeniku direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), polazi za rukom da bude "jači" od pravosuđa BiH, koje ga neuspješno pokušava saslušati u predmetu u kojem je osumnjičen.

Manje-više, sve što je za sada poznato jeste da je, prema stavu Tužilaštva BiH, Galić u bjekstvu u Hrvatskoj, kao i da je potjernica, koja je za njim raspisana, doživjela debakl, jer je hrvatsko pravosuđe odbilo da ga izruči i pritvori.

"Osumnjičeni Galić je, nakon dobijenih informacija, 8. jula 2024. godine, u popodnevnim satima, ilegalno prešao granicu BiH, te pobjegao u Hrvatsku, gdje se i sada nalazi", rečeno je 9. jula iz Tužilaštva BiH.

Nepuna dva mjeseca nakon policijske akcije na čijoj je meti bio, Galić je u Hrvatskoj slobodan čovjek, a u BiH ima status osumnjičenog.

Ali, osim što ima status osumnjičenog, još uvijek mu nije izmakla ni fotelja u jednoj od najvažnijih policijskih agencija na nivou BiH.

Ivana Grizelj Ćorluka, advokatica koja zastupa Zorana Galića, rekla je u petak za "Nezavisne novine" ono što je tvrdila i ranije - da Galić nije u bjekstvu.

"On nikad nije pobjegao. On se planira vratiti kada to njegovi zdravstveni uvjeti budu omogućili. On je uvjeren, baš kao i ja, s obzirom na naše dokaze koje imamo, da će istraga pokazati suprotno od onog što Tužilaštvo tvrdi. Naglasila bih da ja nemam na papiru ono što njemu Tužilaštvo stavlja na teret. Doslovno čovjeka branim na osnovu okolnosti koje su mi poznate iz medija", rekla je Grizelj Ćorluka za "Nezavisne novine".

U međuvremenu, posljednje što je poznato u ovom slučaju jeste da je predmet "Galić" sa pravosudnog premješten na politički teren.

Tako je Sabina Ćudić, poslanica u Predstavničkom domu parlamenta BiH, zatražila da Savjet ministara BiH usvoji zaključak Nezavisnog odbora za smjenu Galića.

"Nezavisni odbor može na vlastitu inicijativu, na inicijativu ministra bezbjednosti BiH ili na inicijativu bilo kojeg organa vlasti u BiH, a kada ocijeni opravdanim, predložiti suspenziju i smjenu policijskog rukovodioca ili zamjenika rukovodioca policijskih tijela BiH", navela je Ćudićeva.

Ćudićeva je pozvala ministra bezbjednosti BiH Nenada Nešića na odgovornost i uputila mu pitanje da li je zaprimio zaključak Nezavisnog odbora, te kako je postupio u vezi s njim. Takođe, pitala ga je i da li ima saznanja da je Galić dobio povjerljive podatke iz kojih je saznao da mu se sprema hapšenje, te zahvaljujući tome pobjegao.

"Galić se mora po svaku cijenu smijeniti, ali i saznati zašto to dosad nije učinjeno, te potvrditi ili otkloniti spekulacije da je posjedovao podatke o svom hapšenju", istakla je Ćudićeva.

Nije se dugo čekao odgovor Nešića, koji se pita da li ona uopšte prati medije, te komunicira sa svojim šefom Edinom Fortom, koji je i ministar u Savjetu ministara, ili samo želi da ubere jeftine poene preko njegovih leđa.

"Zašto Zoran Galić nije razriješen, trebalo je da pita svog partijskog šefa i ostale bošnjačke ministre koji nisu bili spremni da podrže razrješenje na lični zahtjev", naveo je Nešić.

Drugu mogućnost, dodao je Nešić, nisu ni imali.

"Nezavisni odbor, koliko mi je poznato, nije pokrenuo disciplinski postupak protiv Galića, a kamoli donio odluku u istom i na osnovu nje zatražio smjenu od Savjeta ministara. U dopisu koji je potpisao Enes Obralija predlaže se da Savjet ministara 'razmotri mogućnost smjene', imajući u vidu da je Galić podnio zahtjev za razrješenje", naveo je Nešić.

Nezavisni odbor je, dodaje ministar bezbjednosti BiH, trebalo da sprovede disciplinski postupak, izrekne disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa i od Savjeta ministara zatraži njegovu smjenu.

"Kako nisu to uradili, jedino nam je preostalo da postupimo u skladu sa Zakonom o SIPA i Zakonom o policijskim službenicima i da Galića razriješimo na lični zahtjev. To, između ostalih, nije podržao Vaš partijski šef", poručio je Nešić Ćudićevoj.

Podsjećanja radi, Galić je prije dva mjeseca bio meta akcije "Kings", u kojoj je trebalo da bude uhapšen, jer ga sumnjiče da se o zakon ogriješio dok je bio na čelu Granične policije BiH.

