Zoran Stevanović: Pobijediću jer sam se saživio s ljudima

Na predstojećim izborima dobiću povjerenje 70 odsto građana, rekao je Zoran Stevanović, aktuelni gradonačelnik Zvornika i kandidat SNSD-a za još jedan mandat.

Govoreći o prioritetima, Stevanović je rekao da su to završetak stečaja u Fabrici glinice, koja je okosnica razvoja čitave regije, te izgradnja nove zgrade Gradske uprave s obzirom na to da je ova u kojoj su sada smješteni napravljena prije 127 godina i potpuno je neuslovna za rad.

"Moja najveća prednost je što sam unio političku stabilnost i što su u Zvorniku prije mene načelnici trajali kratko", rekao je Stevanović.

NN: Na čelu grada ste skoro 14 godina. Šta Vas motiviše za još jedan mandat?

STEVANOVIĆ: Dio ste nekog tima. Na lokalnom nivou ga i predvodite. Stvorite neku obavezu i to je to. Neka djeca, politički nasljednici, još nisu dovoljno stasala da preuzmu ovo što radimo. Već vidim svog političkog nasljednika, ali i njegova želja je bila da ovaj mandat još idemo ovako, a nakon ovog, valjda ću se i ja opametiti da spustim loptu.

NN: Hoćete li nam reći ko je taj Vaš politički nasljednik?

STEVANOVIĆ: Mislim da to nije baš pametno, ali ne znam folirati. Smatram da je moj zamjenik Bojan Ivanović sazreo u jednog ozbiljnog lidera i sve vrijeme radeći sa mnom shvatio je probleme grada i način rješavanja, a ima i dobru komunikaciju s ljudima. Ne volim salonske političare. U svakoj našoj vladi ima takvih koji stave roleks od 15.000 evra, kupe skupo odijelo, dovedu neku sekretaricu sa dekolteom, vozača i skupa kola i ne hodaju po zemlji. Sa takvima nema nikakve sreće, ali ministre ne bira narod i malo-malo se provuče neko ko tu ne treba da bude. Ivanović je čovjek koji se vrlo brzo upoznao s ljudima skoro pa ko i ja. Od 58.000 ljudi u Zvorniku, lično ih znam 10.000 i kako ljudi da ne glasaju za mene. Godišnje sam prisutan na 400-500 događaja u domovima svojih sugrađana od pečenja rakije, krštenja, vjenčanja, rođenja do daća i jednostavno sam se saživio s ljudima.

NN: Šta će biti prioritet ukoliko pobijedite?

STEVANOVIĆ: Prioritet je da se završi stečaj u Fabrici glinice i da ona dobije titulara, jer ona je motor razvoja cijele regije. Ona je i meta za nove investitore i već smo jednog takvog dobili. Biće ih još koji će uložiti ozbiljan novac i napraviti ozbiljne pogone, a sve kao grinfild investicije. "Zeochem" je već tu pune dvije godine. Očekujemo da će oni napraviti još jednu fabriku i jedna njihova sestra firma će doći u naredne dvije godine.

Što se infrastrukture tiče, treba konačno obezbijediti uslove da se formira okružni sud, okružno javno tužilaštvo, odjeljenje Pravobranilaštva i osnovni privredni sud. Sredstva već imamo na računu i početkom sljedeće građevinske sezone ćemo krenuti u realizaciju. Drugo je izgradnja zgrade Gradske uprave. Objekat je star 127 godina i neuslovan je. Svi koji se razumiju u građevinu kažu da je bolje napraviti novu zgradu nego postojeću renovirati.

NN: Koliko je korona generalno uticala na privredu u Zvorniku i gdje je najveći problem?

STEVANOVIĆ: Problema ima na sve strane i na svakom koraku. Možda je Zvornik jedna od industrijskih sredina u kojima je najmanje radnika ostalo bez posla, ali to nije nikakva utjeha. Svaki radnik u sistemu je bitan i svaka plata je bitna u nekoj sredini i porodici. "Alumina", recimo, nije otpustila nijednog od 1.400 radnika, no sam osjećaj da oni nisu izgubili nijednog svog kupca, ali da su svi povukli manje količine, znači da situacija nije obećavajuća i non-stop je nekih 400 radnika na čekanju.

NN: Zašto građani Zvornika treba da glasaju baš za Vas?

STEVANOVIĆ: Moja najveća prednost je što sam unio političku stabilnost i što su u Zvorniku prije mene načelnici trajali kratko. U Zvorniku više nema cirkusa kada je riječ o skupštinskim sjednicama, nema svađa koje su trajale danima i sada se zna red te se svi politički učesnici dogovaraju. Imamo problem, sjednemo za sto i riješimo ga u skupštinskim salama. Pokazao sam ozbiljnu brigu za ljude na području kompletnog grada, obezbijedio im elementarne uslove i nastavljamo s tim aktivnostima. Borio sam se za svako radno mjesto i za svaku investiciju i bio na strani svog naroda i sugrađana, a to su ljudi prepoznali, što govori i procenat glasova koji dobijem. I ovaj put mislim da će to biti preko 70 procenata, a ova tri protivkandidata ne mogu uzeti zajedno 30 procenata i to sve govori o povjerenju mojih sugrađana.