Zovko: Očekujem da Šmit zatvori Kancelariju visokog predstavnika

BANJALUKA - Poslanik u Evropskom parlamentu Željana Zovko očekuje da Kristijan Šmit, kojeg je Njemačka kandidovala za visokog predstavnika za BiH, bude i posljednji i da zatvori Kancelariju visokog predstavnika (OHR).

"Ohrabrena sam činjenicom da Njemačka za tu poziciju kandiduje svog člana jer poznavajući njemačku pragmatičnost i osjetljivost prema javnim finansijama, očekujem da Šmit bude posljednji i zatvori Kancelariju visokog predstavnik", rekla je Zovko za "Glas Srpske".

Zovko, koja je predsjedavala sjednicom Komiteta za spoljne poslove na kojoj je u ponedjeljak, 25. januara, raspravljano o situaciji u BiH, odnosno nacrtu rezolucije, navela je da je najviše priče bilo je o migrantskoj krizi, kašnjenju u postupku vakcinacije i neophodnosti ustavnih reformi kako bi BiH postala funkcionalna država na stabilnom putu ka EU.

Prema njenim riječima, sve reforme koje su i tražene kroz 14 evropskih uslova s ciljem dobijanja kandidatskog statusa, treba sprovesti konsenzusom između političkih lidera.

Zovko je pojasnila da je tu riječ o izbornom zakonu, te reformi pravosuđa koja je veoma bitna za BiH i bez toga BiH ne može očekivati nikakve zelene signale iz Evropske komisije.

"I izvjestilac (za BiH Paulo Ranžel) i ja u izlaganju smo naglasili da se BiH ne može sama boriti sa migrantskom krizom jer je riječ o ozbiljnoj problematici. To, u suštini, stvara i velike probleme na granici sa EU jer je to posljednja stanica prije ulaska u EU i tu smo zatražili pomoć i od Evropske komisije i veću fokusiranost na nefunkcionalnost same države jer je očigledno da stvari ne funkcionišu", rekla je Zovko navodeći dio diskusije sa sjednice Komiteta.