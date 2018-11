Zovko: Turska imala najjaču ulogu u izboru Komšića

STRAZBURG - Poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Željana Zovko izjavila je danas da je Turska imala najjaču ulogu u izboru Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH, dok je Islamska zajednica instruisala kako da se glasa za hrvatskog člana.

"Mi moramo početi imenovati stvari. U BiH imali smo posjetu /turskog predsjednika Redžepa Tajipa/ Erdogana godinu prije izbora i treba da poentiramo da je Turska igrala najjaču ulogu u izboru Komšića za člana Predsjedništva BiH", istakla je Zovko u obraćanju na sjednici Spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta.

Tokom rasprave o situaciji u BiH nakon izbora, ona je rekla da je Islamska zajednica instruisala kako da se glasa za hrvatskog člana tako da je Komšić izabran, većinski, muslimanskim glasovima.

Zovko, poslanik HDZ-a i nekadašnji ambasador BiH, naglasila je i da se EU mora suočiti s činjenicom da se Rusija i Turska naglašeno petljaju u odnose u BiH, te da BiH "nije normalna država".

"U njoj imamo strance već 23 godine koji bitno utiču na političke i druge odnose. Krajnje je vrijeme da razmotrimo njihov rad. Ali, brine me činjenica da jutros na ovoj raspravi imamo tako malo prisustvo. Time pokazujemo koliko nam je stalo do BiH", navela je Zovko.

Poslanik iz Luksemburga Frank Engel rekao je da je pravno izvodljiv izbor Komšića.

"To dejtonsko uređenje će se morati mijenjati, prije ili kasnije. Dok se to ne desi, pravno su stvari takve kakve jesu", dodao je on.