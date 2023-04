Zukan Helez: Umišljene veličine neće omesti put u NATO

U integracijama BiH neće se puno pitati političari koji imaju negativnu retoriku, kaže za "Oslobođenje" ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez.

Država je dobila budžet za ovu godinu. Jeste li zadovoljni visinom sredstava planiranih za odbranu?

HELEZ: Prvi put nakon rata budžet je značajno povećan - 241 milion maraka, od toga više od 90 miliona maraka za Ministarstvo odbrane. I to je, također, prvi put. Ponosan sam što mi je pripala čast da to mogu da uradim. Vojnik koji nije činovan ima primanja između 1.500 i 1.600 maraka, plus smještaj, što sve izađe na oko 1.800 KM. Primanja običnog vojnika su veća nego profesora u srednjoj školi.

Ne ponosim se što je tako mala plata profesora u srednjoj školi i svakako da ona treba da bude veća, ali je značajno povećanje i vojnici su prilično zadovoljni. Naravno, nikad nije dovoljno. S obzirom na stanje u državi, ja sam zadovoljan ovim povećanjem i ne samo to, nama će ostati nekoliko desetina miliona da možemo popraviti stanje u Oružanim snagama kad je u pitanju vojna oprema i ostalo. U svakom slučaju, Ministarstvo odbrane je prvi put napravilo veliki iskorak. To su pozdravili svi predstavnici međunarodne zajednice. Naravno, neće prestati pomoć naših prijatelja, ona će se još više intenzivirati. Ovo je jedna injekcija domaćih vlasti i znak da želimo da napredujemo, a onda će oni još više da nam pomognu.

Kada će šira javnost BiH prepoznati prednosti reformi koje bi povukle zemlju naprijed u njenim euroatlantskim integracijama, a prestati deklarativno zalaganje političara i početi njihovo provođenje?

HELEZ: Vidite, ja sam 15-ak dana u Ministarstvu, prije toga sam radio od kuće online. U ovih 15-ak dana nijedan moj dan nije bio deklarativan. Svaki dan je bio ispunjen maksimalnim radom, zalaganjem i trudom. Mislim da ovoj državi, pored onih što javno kažu da je ne vole, da su protiv nje, ne čine dobro ni tzv. umišljeni političari, umišljene političke veličine koje godinama samo pišu pisma, daju teške izjave, a nikad ništa u karijeri konkretno nisu uradili. Neki su iskoristili i taj period rata - sjajno su ga unovčili, dok drugi obični borci nemaju ništa. Tako da pozivam i građane da cijene po djelima ljude i političare, a ne po riječima. Mnogi žive na par izjava cijeli svoj politički vijek, a neki opet usporavaju svojim teškim izjavama put BiH ka euroatlantskim integracijama. Mislim da se već osjeti nekakav iskorak i sve ovo što radimo, i posjeta SAD i Bruxellesu, Ramstein vojnoj bazi SAD 20. i 21. aprila, gdje će biti ministri odbrane NATO-a i samo još nekoliko zemalja. Trebalo se prvo izboriti da BiH dođe tu i to je iskorak prema NATO-u. Smatram da Vijeće ministara pokazuje drugačiji način rada i pristupa. Usvojili smo više akata za ova dva mjeseca negoli prethodno Vijeće ministara za čitav mandat.

Nedavno ste kazali kako je integrisanje Bosne i Hercegovine u NATO jedini cilj Ministarstva na čijem ste čelu. Koliko je cilj ostvariv, s obzirom na politički ambijent u našoj zemlji?

HELEZ: On je ostvariv. Pazite, nedavno sam bio i sa ministrom odbrane Srbije, koja također ima intenzivnu saradnju sa NATO-om. Vojnici Srbije se školuju u državama koje su članice NATO-a na prestižnim vojnim akademijama, isto kao i naši. Ovo je u Bosni i Hercegovini više politička priča. Ukoliko NATO želi da nas primi, a mislim da postoji želja - ovo dosad što sam imao susreta - ljudi iz NATO-a su voljni da nam pomognu da se BiH što prije primi u Alijansu. Neće se puno pitati ovi političari koji vuku na stranu, koji imaju negativnu retoriku. Oni mogu samo da pričaju, a mi radimo svoj posao i BiH će biti članica NATO-a.

Predsjednik RS Milorad Dodik nedavno je najavio mogućnost napuštanja Programa reformi. Koliko je ovakva retorika opasna za NATO-integracije naše zemlje?

HELEZ: Smatram da trebamo svi da spustimo loptu i mislim da to ne ide u prilog ni Republici Srpskoj ni Miloradu Dodiku. Imao sam sastanak sa predstavnicima MMF-a, s obzirom na to da sam guverner u ime BiH pri MMF-u, imamo i te sastanke na proljetnom zasjedanju u SAD. Oni neće da sarađuju sa RS iz tih nekih razloga. Treba li da ti ljudi tamo žive u blokadi? Zato pozivam sve političare na odgovornost radi građana koji žive širom BiH - da li u RS ili u Federaciji. Sva ta negativna retorika koja neće imati nikakvog značaja na putu BiH ka NATO-u može samo da šteti ljudima koji tamo žive.

Mogu li na predstavnike vlasti RS uticati sve glasniji stavovi članova Vučićevog SNS-a, koji se zalažu za euroatlantske integracije našeg susjeda?

HELEZ: Ja mislim da Vučić polako pravi otklon i od te proruske politike. Da li je to dovoljno kad mi gledamo - vjerovatno u našim očima nije. Ja bih želio i svi lideri EU bi to isto voljeli da vide kako se Vučić konačno okreće u stopostotnom kapacitetu ka EU. Ali, sigurno je da postoji otklon i to je teško uraditi za tako kratak period. Mislim da Vučić ima potpuno drugačiju politiku i da polako zaobilazi ove ljude koji stalno produkuju negativnu energiju u BiH i okruženju.

Jesu li predstavnici vlasti iz RS jedini u zemlji koji ne žele krupnije korake zemlje prema Alijansi?

HELEZ: Imate u BiH ove koji javno kažu da to ne žele. Imate ove koji kažu da žele, a tamo negdje diskretno to opstruiraju. I takvih je puno. Čak smo čuli izjave, koje mene nimalo ne raduju, od onih koji kažu mi smo za multietničku BiH, oni su za Istok, za Rusiju, za Iran, za neke tamo retrogradne sisteme. Želim da ponovim, ja nemam ništa protiv ruskog naroda ni protiv iranskog.

Narodi su svi dobri i plemeniti, nego imam protiv tih režima koji vladaju trenutno. I naše mjesto nije tamo. Mi želimo da idemo prema demokratskim državama, a to su države EU i NATO-a, odnosno euroatlantske integracije - Sjeverna Amerika i zapadna Evropa.

Svako malo generalni sekretar NATO-a najavi dodatnu podršku našoj zemlji. Šta očekujete od posjete SAD?

HELEZ: Očekujem i već smo poduzeli puno mjera i radnji da u SAD posjetimo neke visoke zvaničnike u State Departmentu i Pentagonu. Želim reći da imate političara, visokorangiranih, koji čitav svoj vijek provedu da ne vide ni Pentagon ni State Department. Posjetićemo državu Maryland, posjetićemo neke visoke zvaničnike. I u razgovoru sa vojnim atašeom, ambasadorom i drugim zvaničnicima SAD vidim da su oni uz nas. Biće konkretnih, detaljnih razgovora o vojnoj pomoći BiH i drugim pomoćima koje su jako značajne u ovom turbulentnom političkom vremenu ovdje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.