Zukan Helez nakon presude: U pitanju je odmazda

Državni parlamentarac i potpredsjednik SDP-a Zukan Helez osuđen je nepravosnažno na šest mjeseci zatvora za krivično djelo davanja lažnog iskaza, a u izjavi za portal "Avaza" kazao je da još nije dobio presudu.

"Vjerovali ili ne, dvojica ljudi posvađali su se na ulici, tu nije bilo ni fizičkog kontakta, ništa. Ja sam svjedočio, čak i nisam rekao da se oni nisu svađali. Tog osude protiv kojeg sam svjedočio da plati 200-300 maraka. Meni tada podnesu krivičnu prijavu za lažno svjedočenje i eto sad šest mjeseci zatvora. To je prvostepena presuda", pojasnio je Helez.

Ističe da je u pitanju odmazda.

"Ja sam tu ženu, koja me tužila prijavio. Slučaj je iz 2015. godine i oni su se sad toga sjetili. Njena sekretarica uzimala je ljudima novac. Naime, kada plaćaju kazne, recimo kazne vas novčano, ona nazove ljude da u Sud dođu i plate. Ako je kazna, recimo 2.000 ona njima uzme 1.500 KM. Ona je te pare osam, deset godina uzimala sebi. Prijavio sam to komisiji, VSTV-u. U periodu kad su je trebali suspendovati dobije odluku da radi u Sudu. Ona podigne kredit da bi to vraćala. To je jedna mafija, ja se borim protiv toga", ističe Helez.

Nada se da će na Kantonalnom sudu ova presuda pasti.

"Šest svjedoka je svjedočilo isto kao i ja i njima ništa, samo meni ova kazna. Ona je meni kao odmazdu napravila ovo. Nigdje u svijetu nema za lažno svjedočenje ovolika kazna. U pitanju je klasična odmazda", dodaje Helez.