Žunić: Izetbegovićeva ratnohuškačka retorika s ciljem destabilizacije regiona

BANJALUKA - Zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić rekao je danas da bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nikako da se odvikne od rata, te da nastavlja sa ratnohuškačkom retorikom s ciljem destabilizacije BiH, ali i cijelog regiona.

"Nakon nekoliko posljednjih javnih istupa, nema sumnje da je upravo on taj koji prijeti i priziva rat, rasplamsava ratnohuškačku retoriku na ovim prostorima, pokazujući kako kod njega mržnja, posebno prema Republici Srpskoj i Srbima uopšte, kao ni glupost, nemaju granica", izjavio je Žunić Srni.



On je ocijenio da je jučerašnja Izetbegovićeva izjava u Mostaru da su "Srbija i Hrvatska samo potpisnice mirovnog Dejtonskod sporazuma, a ne i garanti sporazuma i mira", izgovorena upravo u svrhu ratnohuškačke retorike i prijetnji koje imaju za cilj da destabilizuje BiH, ali i cijeli region sa upozorenjem da se Srbija i Hrvatska drže po strani u tom njegovom bolesnom naumu.



"Prijetnje ratom i izazivanje stanja haosa, Izetbegović, kao klasični politički demon, vidi kao slamku spasa i opstanka na političkoj sceni na kojoj je doživio poraz iz koga ne može da se otrgne. Otuda i sijanje straha, netolerancije i dizanja tenzija", ocijenio je Žunić.



On je naveo da su posljednje ekstremističke izjave Bakira Izetbegovića, koje su kod njega uveliko označene kao patološka pojava, dozirane su upravo u momentu kada se veliki broj pripadnika poražene "Islamske države" vraća u BiH iz Sirije i Iraka.



"Te ratnohuškačke izjave su izraz dobrodošlice povratnicima sa tih ratišta u kojima on vidi omiljene bojovnike spremne za njegove bolesne namjere. Za nadati se da će, nakon upozorenje iz Srbije i Republike Srpske da ne rasplamsava ratnu retoriku koja traje nedozvoljeno dugo, Izetbegović dobiti upozorenje i od predstavnika međunarodne zajednice koja propagira mir u regionu, a ne vodi dovoljno računa o krajnostima i opasnostima koju nosi njegova ratnohuškačka retorika", naglasio je Žunić.