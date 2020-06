Žunić: Izmjenama Poslovnika do efikasnijeg rada

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je da Narodna skupština treba da bude mjesto na kojem se argumentovano i konstruktivno govori o svim problemima u društvu, te da donošenjem novog Poslovnika nikome nije palo na pamet da time nekome uskrati riječ u Parlamentu.

Žunić je napomenuo da nije prihvatljivo da se Skupština pretvara u rijaliti i da se tako ruši dignitet ove institucije stvarane u teškim vremenima.

“Naravno, opozicija treba da ima riječ u Skupštini, i to je važno. Bitno je da izmjenama Poslovnika Narodnu skupštinu učinimo efikasnijom, da brže i efikasnije donosimo odluke”, rekao je Žunić tokom poslaničke rasprave o Prijedlogu poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske.

On je naveo da rasprave o tačkama dnevnog reda neće biti vremenski ograničavane, dodajući da se opoziciji ne umanjuje vrijeme za diskusiju, koja je i dalje 10 minuta po poslaniku.

Žunić je rekao da je, između ostalog, skraćeno vrijeme za replike, krive navode i povredu Poslovnika, a što je ranije bilo dosta zloupotrebljavano u nastojanju da se Skupština pretvori u arenu u kojoj su iznošene ružne riječi, neistine, uvrede...

“Korektno je da više ne bude replike na repliku jer je bilo slučajeva da neko nekog hoće da isprovocira i time izazove lavinu replika rušeći dignitet Skupštine”, naglasio je Žunić.

On je konstatovao da je i u ranijim poslovnicima obraćanje predsjednika i premijera Srpske, koji su na važnim funkcijama, bilo neograničeno, te da je na zahtjev PDP-a u Poslovnik ranije ubačeno da to pravo ima i srpski član Predsjedništva BiH, i to kada je na toj funkciji bio Mladen Ivanić.

“Kazne jesu pooštrene, ali ne da se neko spriječi da govori. Ako dobije opomenu zbog iznošenja nekih ružnih riječi i slično, valjda je to dovoljno da prestane. Cilj je da se u smislu donošenja novog Poslovnika nađu optimalna rješenja na korist svih”, kaže Žunić.