Žunić: Novi poslovnik nikoga ne ućutkuje

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić rekao je da se novi poslovnik parlamenta zadovoljava sve evropske standarde, štiti dignitet skupštine i daje mogućnost rukovodstvu da vodi skupštinu u pravcu da ona bude ponos svih građana.

Žunić je rekao da se novi poslovnik ni po čemu značajnom ne razlikuje od onih u parlamenima zemalja okruženja, ne dovodi u pitanje bilo kakvo demokratsko izražavanje niti bilo kome uskraćuje pravo na riječ, nego čak daje mogućnost za duže i šire rasprave i diskusije.

On je dodao da se prijedlog novog poslovnika dugo pripremao i da je obavljena široka rasprava, ističući da su kroz amandmane i sugestije u njegovoj izradi učestvovali svi poslanički klubovi.

"O novom poslovniku Narodne skupštine priča se već duže vrijeme, a i neka vrsta prakse je da svaki saziv parlamenta donese poslovnik o svom radu i on je konačno stigao na dnevni red", rekao je Žunić za "Glas Srpske".

On ističe da je riječ o dokumentu koji zadovoljava sve evropske standarde i ne dovodi u pitanje bilo kakvo demokratsko izražavanje niti bilo kome uskraćuje pravo na riječ, ali koji štiti dignitet skupštine i daje mogućnost rukovodstvu da vodi skupštinu u pravcu da ona bude ponos svih građana.

"Osnovna novina je da će biti spriječena zloupotreba povrede poslovnika, jer se često zloupotrebljavala i koristila umjesto replika ili diskusija što ni u jednom parlamentu nije dozvoljeno i nije ni normalno. To je u suštini i pravilo najveće probleme u radu Narodne skupštine, zbog čega su sada u nekim dijelovima pojačane kaznene odredbe", pojasnio je Žunić.

On je rekao da su apsolutno netačne trdnje opozicije da novi poslovnik ima za cilj da disciplinuje i ućutka opoziciju.

Komentarišući jednu od osnovnih zamjerki opozicije da gostima nije ograničeno vrijeme za obraćanje, Žunić je rekao da u je svim dosadašnjim sazivima Narodne skupštine bila praksa da predsjednik Republike i premijer imaju neograničeno vrijeme, te da bi bilo neprirodno da se to sada mijenja.

"Kada je riječ o srpskom članu Predsjedništva BiH, mi smo u prošlom skupštinskom sazivu na amandman PDP-a u poslovnik ubacili da i srpski član Predsjedništva BiH ima neograničeno vrijeme za diskutovanje. Tada je srpski član Predsjedništva BiH bio Mladen Ivanić, ali mi smo, kao skupštinska većina, bez problema prihvatili taj amandman. To što Ivanić nije koristio to pravo i nije dolazio na skupštinu da diskutuje o problemima građana, to je njegov problem, dok je opoziciji očigledno problem to što aktuelni srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koristi to pravo", naveo je Žunić.

Žunić je izrazio uvjerenje da u opozicionim strankama velika većina poslanika podržava predloženi poslovnik, jer su učestvovali u njegovom kreiranju i davali dobre ideje koje su i prihvaćene.

"Ne znam da li će svi poslanici opozicije glasati za ovaj poslovnik, ali mislim da većina hoće", rekao je Žunić.