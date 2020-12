Žunić: Većina stabilna, u narednom periodu bez većih turbulencija

SARAJEVO - Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić izjavio je da je skupštinska većina u parlamentu stabilna i da će ona u narednom periodu sigurno brojati 48 poslanika, a možda i više.

On smatra da se u narednom periodu ne bi trebale dešavati veće turbulencije.

Ocijenivši da u pripremama za izbore 2022. godine SNSD mora dobro obratiti pažnju na koalicione partnere, Žunić je izrazio nadu da će ova stranka imati dovoljno znanja i mudrosti da uradi taj posao.

On je naveo da se o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi govori godinama i da ima dopis Saveza opština i gradova iz oktobra u kojem se o tome govori.

"Dakle, mjesec prije nego što ćemo znati rezultate lokalnih izbora", rekao je Žunić za sarajevsko "Oslobođenje".

On smatra da ima smisla mijenjati zakone, ali ne da bi se razvlastili gradonačelnici koji su u drugoj političkoj stranci.

Prema njegovim riječima, izmjena zakona ne treba da ide u hitnoj proceduri i treba da joj prethodni široka rasprava.

"Najbolje je da inicijator za to bude Savez opština i gradova. Ako gradonačelnici i načelnici ne funkcionišu najbolje sa lokalnim skupštinama, onda to treba da se mijenja, odnosno da se nađe način kako da se to premosti", zaključio je Žunić, navodeći da treba da se znaju neke stvari ako dođe do blokade rada lokalnih skupština.

On je poručio da je SNSD apsolutni pobjednik ovogodišnjih lokalnih izbora sa više načelničkih mjesta nego prije, te 12.000 glasova i 50 odbornika više nego 2016. godine.

"Gubitak" Banjaluke, prema njegovim riječima, poruka je Banjalučana i u SNSD-u moraju biti svjesni toga.