Žunić: Vijeće naroda politički organ iz Sarajeva

BANJA LUKA - Vijeće naroda u Republici Srpskoj pretvorilo se u politički organ iz Sarajeva, smatra predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić.

Žunić je rekao da potezanje vitalnog nacionalnog interesa zbog rebalansa Budžeta Republike predstavlja politikanstvo, te da Vijeće naroda ne radi u interesu zaštite naroda.

“Onaj ko ne dozvoljava da rebalans Budžeta ide u proceduru jer nije zadovoljan koliko je sredstava izdvojeno za neke stavke je smiješno”, rekao je Žunić za ATV.

Govoreći o izmjenama Poslovnika o čemu će se raspravljati na narednoj sjednici parlameta, Žunić je naglasio da su time spriječene zlopupotrebe i da se više neće moći vrijeđati i praviti cirkus u Skupštini.

On je dodao da je do sada najviše zloupotrijebljena povreda Poslovnika, ali ni to više neće biti tako.

O izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima je uveden doživotni zakon, Žunić je rekao da je SNSD inicirao te izmjene po uzoru na Tijanin zakon u Srbiji i da počinioci najtežih krivičnih djela neće imati mogućnost ni uslovnog otpusta.

Žunić je rekao da će naredna sjednica parlamenta biti održana u Narodnoj skupštini, ali da će se poštovati distanca i propisane mjere.