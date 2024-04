Zurof: Ne treba podržati rezoluciju o Srebrenici

TEL AVIV - Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za Holokaust, direktor Centra "Simon Vizental" Efraim Zurof izjavio je da rezoluciju o Srebrenici, o kojoj bi trebalo da se glasa u Generalnoj skupštini UN, ne treba podržati, jer bi, kako je naveo, označavanje Srebrenice kao genocida dodatno oslabilo sam značaj tog pojma koji služi kao važno upozorenje čovječanstvu o opasnostima ratova i sukoba.

Zurof je u autorskom tekstu za Tajms of Izrael istakao da nije svaki ratni zločin genocid, dodajući da su, pored ostalog, Srbi u Srebrenici poštedjeli sve žene i djecu.

"Da su Srbi imali namjeru da počine genocid, pobili bi sve bosanske muslimane okupljene u Srebrenici", rekao je Zurof.

On se osvrnuo na tekst bivšeg generalnog savetnika Svjetskog jevrejskog kongresa Menahema Rozenzafta od 24. aprila ove godine objavljen u Tajms of Izrael, u kojem on već u uvodnom pasusu insistira da Generalna skupština UN mora da prizna masakr 8.000 muslimanskih muškaraca u Srebrenici u julu 1995. kao slučaj genocida, ukazujući da Rozenzaft zapravo otkriva glavne nedostatke u svojoj žalbi.

"Da bi podržao svoj slučaj, Rozenzaft, bivši generalni savjetnik Svjetskog jevrejskog kongresa, tvrdi da, pošto želi da vjeruje da je Hamasov pokolj najmanje 1.200 izraelskih građana i stanovnika 7. oktobra bio 'čin genocida', imamo apsolutnu obavezu priznavanja i obilježavanja genocida i drugih zločina protiv čovječnosti", kaže Zurof.

On je dodao da se, iako se lako može poistovjetiti sa inicijativama za obilježavanje pravih slučajeva genocida, ni smrtonosni upad Hamasa 7. oktobra na jug Izraela, ni ubistva počinjena u Srebrenici ne mogu kvalifikovati kao slučajevi genocida.

"Svaka od ovih tragedija je još jedna jedinstvena kratka epizoda u vojnim sukobima, koji su trajali mnogo duže, a koji u slučaju Gaze traju do danas. To je jedan od glavnih razloga zašto profesor Jehuda Bauer, doajen istoričara Holokausta, godinama insistira da se ono što se dogodilo u Srebrenici ne kvalifikuje kao genocid", ukazuje Zurof.

On je pojasnio da bi, ako bi se ovakvi i slični događaji klasifikovali kao genocid, pojam bio potpuno ispražnjen od svoje trenutne težine i značaja i izgubio bi bilo kakav uticaj koji ima do danas.

"Tako bi se, na primjer, 11. septembar mogao da se nazove genocidom, kao i japanski napad na Perl Harbur ili u tom slučaju bombardovanje Hirošime i Nagasakija ili Drezdena i Hamburga u Drugom svjetskom ratu, kao i stotine drugih tragičnih incidenata", istakao je Zurof i dodao da "rezolucija za koju treba da se glasa u GS UN definitivno ne bi trebalo da bude podržana", prenosi Tanjug.

