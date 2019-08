Zvaničnici o slučaju "OSMICA": "Mehmedagić mora da ode iz OBA"

​BANJALUKA - Zbog diplome Osmana Mehmedagića Osmice, generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH, a čije je poništavanje naredila inspekcija, na Univerzitet za poslovne studije (UPS) Banjaluka, gdje je stečena na Fakultetu za poslovne studije, više puta je dolazila policija, otkrivaju "Nezavisne".

"Pripadnici MUP-a Srpske dolazili su radi dokumentacije za ovaj slučaj", potvrdio je kratko izvor "Nezavisnih" s UPS-a, dok iz MUP-a saznajemo da su postupili po zahtjevu Tužilaštva BiH te izuzeli dokumentaciju i dostavili je Tužilaštvu.

Dok iz OBA navode da je ovo novi nasrtaj na Agenciju i Mehmedagića, zvaničnici, nadležni za bezbjednost, smatraju da je vrijeme da on ode s odgovorne pozicije koju sada obavlja. Ali, ima i onih koji sumnjaju da će se to desiti.

"Mislite li da će ga neko kazniti, da će sprovesti postupak, da će ga udaljiti iz službe? On prvo, da ima zakona i Ustava, ne bi ni bio tu gdje jeste, niti bi trebalo da bude pripadnik te službe ni po koju cijenu", kaže za "Nezavisne" Kostadin Vasić, član Odbora za bezbjednost NS RS.

Sličnog je stava i Ognjen Tadić, dugogodišnji član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, koji ističe da je, ako su tačni podaci koje je utvrdila inspekcija, potpuno jasno da ne postoji osnovni zakonski uslov da Mehmedagić dalje vrši funkciju na kojoj je sada.

"Naime, za direktora OBA zahtijeva se visoka stručna sprema. Situacija koju sada imamo jasno govori o tome zbog čega je bilo važno da u proteklom mandatu funkcioniše Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA, koja je, praktično, minirana već na prvom dijelu proteklog mandata", rekao je Tadić za "Nezavisne".

Međutim, nekadašnji član Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA Damir Bećirović smatra da slučaj "Osmica" nije sporan, ali je sporno to što, kako kaže, "postoji miješanje u rad OBA, odnosno rad ljudi u toj agenciji, a koji imaju dvojna državljanstva, prvenstveno Hrvatske i Srbije".

PROPUSTI: Inspektor, ipak, smatra da je i te kako sporna Mehmedagićeva diploma, što je obrazloženo nizom propusta koji su, tvrde iz Inspektorata, utvrđeni.

"Odobren mu je upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu, međutim mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite", rekli su iz Inspektorata RS za "Nezavisne".

Kako dodaju, utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita, koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci.

Inspekciji, osim toga, nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita, koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivača i dostavlja Studentskoj službi.

"Takođe, propusti su utvrđeni i u prijavnim i semestralnim listovima, gdje nedostaju podaci o semestru/godini o priznatim ispitima, potpis studenta, nazivi predmeta, podaci o odgovornim nastavnicima i drugo", kažu u Inspektoratu RS.

Utvrđeno je i da su Mehmedagiću priznati neki ispiti, a da je zatim ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili ga je polagao.

"U matičnoj knjizi je evidentirano da je student polagao ispite iz treće godine studija, a da prethodno nije položio sve ispite iz druge godine studija, što je suprotno zakonu, jer je jasno definisano da student ne može polagati ispite iz tekuće godine studija dok ne položi ispite iz prethodne", kažu iz Inspektorata RS.

SPORNO: Zbog toga je, dodaje se, nadležna inspekcija donijela prvostepeno rješenje kojim je Univerzitetu za poslovne studije Banjaluka naloženo da poništi spornu diplomu i oglasi je ništavom u "Službenom glasniku Republike Srpske".

"Dalje mogućnosti postupanja u smislu podnošenja žalbe od strane subjekta kontrole, pokretanja drugostepenog postupka, upravnog spora i drugo, definisane su Zakonom o opštem upravnom postupku, a od čega će i zavisiti konačan ishod inspekcijskog postupka", ističu iz Inspektorata.

Da je, zaista, procedura dugotrajna, potvrđuje nam i Radovan Klincov, rektor UPS-a.

"To je tek prvostepeni postupak, a drugostepeni je pred Ministarstvom. Ako Ministarstvo potvrdi rješenje inspekcije, onda to ide na upravni spor, odnosno na Osnovni sud. Ako Osnovni sud pozitivnim ocijeni rješenje inspektora, to ide na Vrhovni sud. Tek tada institucija koja je izdala diplomu mora da postupi po odluci", kaže Klincov, dok, kako saznajemo, žalba još nije ni stigla u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Oči su, dakle, zasad uperene u Tužilaštvo BiH, odakle, na naša pitanja, Mehmedagića direktno i ne spominju, ali potvrđuju da su pod lupom diplome rukovodilaca agencija za sprovođenje zakona.

"Tužilaštvo BiH radi na širem predmetu koji se odnosi na provjere zakonitosti i valjanosti diploma rukovodilaca agencija za sprovođenje zakona na državnom nivou. U ovom predmetu vrše se provjere koje su još u toku te u ovom trenutku ne možemo davati više informacija", kažu za "Nezavisne" iz Tužilaštva BiH.

UDAR: Mehmedagiću mandat ističe u novembru, a iz OBA su juče naveli da je njegova diploma uredno stečena i izdata, što je potvrđeno u više ranijih provjera koje je kroz svoju karijeru u obavještajnom sektoru prolazio.

"OBA BiH i direktor Mehmedagić su već duže vrijeme pod konstantnim udarima pojedinih pravosudnih i političkih centara moći, kojima ne odgovara zakonit, profesionalan i odgovoran rad agencije u borbi protiv kriminala i drugih štetnih djelovanja po državu BiH i njene građane", navode iz OBA.

Dodaju da je "pokušaj da se preko Inspektorata RS na ovakav način diskredituju Mehmedagić i OBA samo nastavak tih udara" i da je "potpuno jasno ko i s kojim ciljem stoji iza njih".

"Pravosudne institucije i inspekcije imaju pravo da u skladu sa zakonom vrše provjere, ali niko nema pravo da montira bilo kakve istrage kojima bi diskreditovali osobe koje se suprostavljaju organizovanom kriminalu u BiH", kažu iz OBA.