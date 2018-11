Zvaničnici položili cvijeće kod Vječne vatre: BiH uvijek opstane i nadživi sve

SARAJEVO - Brojne delegacije svih nivoa vlasti danas su povodom Dana državanosti, ispred spomen-obilježja Vječna vatra, u Sarajevu, položile cvijeće.

Cvijeće su, između ostalih, položili članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbetović, premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i drugi.

Džaferović je svim građanima BiH čestitao Dan državnosti ističući kako je 25. novembar jedan od najznačajnih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.

"Tog dana, na zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu, obnovljena je i potvrđena državnost BiH, njen teritorijalni integritet i njen suverenitet i proklamirana je ravnopravnost svih naroda i građana", rekao je Džaferović.

On je kazao da BiH danas treba graditi na principima proklamiranim ZAVNOBiH-om, na vrijednostima antifašizma i ravnopravnosti svih ljudi i naroda u zemlji.

"To je jedini put kojim treba da ide ova zemlja. Ova zemlja treba da ide putem unutrašnje reintegracije, osiguranja ravnopravnosti svakom čovjeku i integracije u Evropsku uniju (EU) i NATO savez. Sasvim sam uvjeren da će to na kraju tako i da bude, jer to je jedini logičan i jedini normalan put", smatra Džaferović.

Sve one koji danas spore ovaj dan, pozvao je da dobro razmisle šta se dogodilo 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu i iščitaju poruke, jer ako to urade onda će doći do zaključka da je to dan i praznik koji nije uperen ni protiv koga.

"On je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji. Želim da u ovom mandatu, bez obzira na neke početne komplikacije napravimo snažne iskorake u realizaciji ovih ciljeva", rekao je Džaferović.

Komšić je u svojoj čestitki građanima BiH kazao da je riječ o jednom od najznačajnih datuma u istoriji zemlje.

"Sve ono o čemu danas pričamo kada je riječ o demokratiji i civilizacijskim vrijednostima, prije svega u Evropi pa i drugim demokratskim državama u svijetu, BiH je to imala '43. To govori o značaju i veličini ljudi koji su radili na tome, a i samog bosanskohercegovačkog naroda koji se tada odupirao fašizmu, ne samo da se odupirao fašizmu nego i gradio državu", rekao je Komšić ukazujući kako je vrijedno sjetiti se ljudi koji su dali svoje živote za slobodu zemlje.

Smatra kako je nemoguće odvojiti ono što se dogodilo tada od 1992. godine

"Sve se to može gledati kao jedna cjelina neprestane borbe protiv fašista. To nam je izgleda usud na ovim prostorima. Nekad se to radi oružanom silom, nekad se politički borite protiv fašizma. Kad pomislite da je on pao, da je poražen, on opet nađe način da se nekako izdigne. Nemojte misliti da u današnjim danima mi nemamo šovinizma, fašizma, skrivenog ili otvorenog i u BiH i regiji. Naša je obaveza da ovaj put politički stanemo pred te fašiste i fašizam i opet im poručimo ono što im je poručeno '43. i '92., da to nikad neće biti ideja koja će vladati ovim prostorima i da to nikad neće pobijediti. A BiH je jača od sviju nas i ona uvijek, bar je to pokazala u svojoj hiljadugodišnjoj historiji, nadživi sve, opstane nekim čudom zahvaljujući volji i hrabrosti Bosanaca i Hercegovaca i tako će uvijek biti", poručio je Komšić.

U Mrkonjić Gradu 1943. na Prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) je potvrđen kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine.

Dan državnosti BiH, koji se praznuje 25. novembra obilježava se samo u federalnom dijelu BiH, dok se u RS ovaj praznik ne obilježava.