Zvaničnici pozdravili odluku EU: "Signal koji građani BiH već dugo čekaju"

BANJALUKA, SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku šefova vlada i država Evropske unije da BiH prepoznaju kao kandidata za članstvo u EU.

"Dvadeset godina od 'velikog' solunskog obećanja o članstvu EU je potrošila u praznim pričama i šarenim lažama. Vrijeme je da EU i mi u BiH i entitetima, zajedno i kao partneri, na obostrano zadovoljstvo finaliziramo ovaj proces. S tim ciljem predložiću svim političkim akterima u BiH i entitetima da od EU do 2027. godine zatražimo finansijsku podršku u iznosu od 20 milijardi evra", napisao je Dodik na Twitteru.

Kako je dodao, to bi nam omogućilo da, uz poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, do 2027. godine naše zakone, standarde i institucije uskladimo s onim u EU.

"Sve drugo je šarena laža", naveo je Dodik.

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je Srni da je kandidatski status BiH za učlanjenje u EU dobra vijest za BiH, za građane i Republike Srpske i FBiH.

Cvijanovićeva je u izjavi za Srnu naglasila da je to pitanje o kojem je na političkom planu postojalo jedinstvo svih političkih partija, te da je EU uvijek bila strateški cilj.

Ona je ocijenila da se to moglo dogoditi i prije nekoliko godina jer je uvjerena da se po osnovu onoga što je učinjeno kandidatski status mogao desiti i ranije.

Dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini svakako je lijepa vijest, iako je ona zapravo geopolitički izraz Evropske unije prema regionu Zapadnog Balkana, što je očito posljedica agresije Rusije na susjednu Ukrajinu, izjavio je hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Odnosno, treba nama svima biti jasno da dodjela kandidatskog statusa nije rezultat ispunjavanja 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, već je to, kao što sam rekao jedan geopolitički potez Evropske unije. U psihološkom smislu, to je svakako podstrek i jedna pozitivna vijest za građane Bosne i Hercegovine", ocijenio je Komšić.

Status kandidata BiH za članstvo u EU treba iskoristiti kao podstrek za usvajanje evropskih standarda i kriterijuma, izjavio je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Bećirović je pozdravio ovu odluku, te istakao da se odnosi BiH i EU dodatno učvršćuju.

On je istakao da je dobijanjem statusa kandidata napravljen iskorak u procesu evropskih integracija, ali i da predstoji još dosta posla do samog otvaranja pregovora o članstvu BiH u EU, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Sada je dodatna odgovornost na vlastima da novom i ubrzanom dinamikom naprave ozbiljne rezultate u ispunjavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije", navodi se u saopštenju.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je Srni da je dobijanje kandidatskog statusa BiH za učlanjenje u EU pozitivan signal koji građani BiH već dugo čekaju.

"Ovo je snažna poruka da je Zapadni Balkan na ljestvici prioriteta EU, ali i snažna motivacija za dalji nastavak provođenja reformi čiji je cilj poboljšanje uslova života građana BiH", istakao je Tegeltija.

On je istakao da je sve navedeno jasan pokazatelj da u BiH postoji volja u kontekstu procesa evropskih integracija i visok stepen saglasnosti svih nivoa vlasti o ovom pitanju.

"Iako smo očekivali da će napori koje je BiH ulagala biti ranije prepoznati od EU, svjesni i da su neke zemlje dobile status kandidata bez ikakvih uslovljavanja, zadovoljan sam činjenicom da je trud BiH konačno prepoznat i da je BiH dobila zasluženi kandidatski status", naglasio je Tegeltija.

Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg Republika Srpska ne priznaje, čestitao je građanima BiH na današnjoj odluci Evropskog savjeta da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata za Evropsku uniju.

"Ovo je jedinstvena prilika za BiH. Kandidatski status je ključni korak u daljem usklađivanju BiH sa standardima i propisima EU i još jedna potvrda opredijeljenosti obje strane za budućnost BiH kao članice EU porodice. Ovo je prilika da politički lideri rade u korist ljudi u BiH, na poboljšanju njihovog života. Bit će to težak posao i tražit će upornost, naporan rad i istinsku posvećenost. Ali to je neophodno. Bosna i Hercegovina mora ispuniti svoje obećanje kao sigurna i prosperitetna multietnička država i dokazati da je u stanju da prevaziđe političku i ekonomsku disfunkcionalnost i provede reformsku agendu. Za to su potrebni odlučni političari i funkcionalne institucije, spremne da rade u interesu zemlje. Pred vama su veliki izazovi, ali oni su vrijedni truda”, rekao je visoki predstavnik.

Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel izjavio je da odobrenje statusa kandidata BiH šalje snažan signal građanima ali i jasna očekivanja od novoizabranih zvaničnika da sprovedu reforme.

"Budućnost zapadnog Balkana je u EU. Čestitam", napisao je Mišel u poruci objavljenoj na Twitteru.

Odluka Evropskog savjeta da BiH odobri status kandidata za članstvo u EU rezultat je političkog momenta u kojem se Evropa i svijet nalaze, ali je i rezultat onoga što je do sada u BiH urađeno, poručio je direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) Savjeta ministara Edin Dilberović.

"Ovo je snažna poruka građanima BiH, institucijama u BiH i vlasti u BiH da smo na pravom putu kad govorimo o procesu evropskih integracija", rekao je Dilberović.

On je naveo da je ova odluka vjetar u leđa društvu BiH i njegovoj evropskoj perspektivi, te treba da bude i podsticaj za institucije i vlasti da nastave ispunjavati ono što se od njih očekuje, saopšteno je iz DEI.

Šef Misije OEBS-a u BiH Brajan Ageler pozdravio je dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU, ističući da je to dobrodošla prilika i važna prekretnica na putu zemlje ka evropskim integracijama.

Ageler je čestitao građanim BiH na ovom uspjehu, saopšteno je iz OEBS-a.

"Ovaj status, koji su dodijelile države članice EU, može poslužiti kao važan podsticaj za izabrane lidere da konkretno rade na prijeko potrebnim, dugo odgađanim i hitnim reformama", naglasio je Ageler.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Milićević smatra da je dodjela kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU odlična vijest za građane i važan korak ka potpunoj integraciji u Uniju, što je jedini cilju oko kojeg postoji potpuni konsenzus svih političkih struktura.

"Kandidatski status istovremeno podrazumijeva i odgovornost da bi se ispunili kriterijumi koji su uslovljeni njegovim dobijanjem, kao i volju političkih struktura da se sprovedu ekonomske, administrativne, pravne i političke reforme", istakao je Miličević.

On navodi da su, da bi BiH opravdala kandidatski status, potrebne reforme poreskog sistema, pravosuđa, izbornog zakona i sistema, te borba protiv korupcije i kriminala, koja podrazumijeva i političku, navodi se u saopštenju SDS-a.

Predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić rekao je da je kandidatski status veoma važan za BiH i naglasio da je u predstojećem periodu potrebna politička stabilnost i konsenzus o pitanjima koja će omogućiti evropski i ekonomski napredak BiH.

"Kandidatski status je početak novog poglavlja u odnosima sa EU i jasan signal da su vrata EU otvorena za BiH i za zapadni Balkan. Siguran sam da će za BiH donijeti novu evropsku energiju, nadu i optimizam", rekao je Zvizdić novinarima.

On je naglasio da će odobravanje kandidatskog statusa za BiH značiti i nove investicije i kredibilan pristup realizaciji svih obaveza na putu evropskih integracija, kako od predstavnika EU, tako i od predstavnika budućeg Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH.

"Napredak na putu evropskih integracija je, uz ekonomski razvoj i jačanje vladavine prava, primarna obaveza političara u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti prema građanima", naveo je Zvizdić.

Predsjednik Evropskog parlamenta Roberta Mecola čestitala je danas građanima BiH odobrenje statusa kandidata za članstvo u EU.

"Danas smo dali nadu za više miliona ljudi zapadnog Balkana koji nas vide kao svoju budućnost. Ovo je novi korak ka jačoj, jedinstvenijoj Evropi", objavila je Mecola na Twitteru.