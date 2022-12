Zvaničnici pozdravili odluku EU: "Signal koji građani BiH već dugo čekaju"

BANJALUKA, SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je šefova vlada i država Evropske unije da BiH prepoznaju kao kandidata za članstvo u EU.

"Dvadeset godina od 'velikog' solunskog obećanja o članstvu EU je potrošila u praznim pričama i šarenim lažama. Vrijeme je da EU i mi u BiH i entitetima, zajedno i kao partneri, na obostrano zadovoljstvo finaliziramo ovaj proces. S tim ciljem predložiću svim političkim akterima u BiH i entitetima da od EU do 2027. godine zatražimo finansijsku podršku u iznosu od 20 milijardi evra", napisao je Dodik na Twitteru.

Kako je dodao, to bi nam omogućilo da, uz poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, do 2027. godine naše zakone, standarde i institucije uskladimo s onim u EU.

"Sve drugo je šarena laža", naveo je Dodik.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je Srni da je dobijanje kandidatskog statusa BiH za učlanjenje u EU pozitivan signal koji građani BiH već dugo čekaju.

"Ovo je snažna poruka da je Zapadni Balkan na ljestvici prioriteta EU, ali i snažna motivacija za dalji nastavak provođenja reformi čiji je cilj poboljšanje uslova života građana BiH", istakao je Tegeltija.

On je istakao da je sve navedeno jasan pokazatelj da u BiH postoji volja u kontekstu procesa evropskih integracija i visok stepen saglasnosti svih nivoa vlasti o ovom pitanju.

"Iako smo očekivali da će napori koje je BiH ulagala biti ranije prepoznati od EU, svjesni i da su neke zemlje dobile status kandidata bez ikakvih uslovljavanja, zadovoljan sam činjenicom da je trud BiH konačno prepoznat i da je BiH dobila zasluženi kandidatski status", naglasio je Tegeltija.

Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg Republika Srpska ne priznaje, čestitao je građanima BiH na današnjoj odluci Evropskog savjeta da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata za Evropsku uniju.

"Ovo je jedinstvena prilika za BiH. Kandidatski status je ključni korak u daljem usklađivanju BiH sa standardima i propisima EU i još jedna potvrda opredijeljenosti obje strane za budućnost BiH kao članice EU porodice. Ovo je prilika da politički lideri rade u korist ljudi u BiH, na poboljšanju njihovog života. Bit će to težak posao i tražit će upornost, naporan rad i istinsku posvećenost. Ali to je neophodno. Bosna i Hercegovina mora ispuniti svoje obećanje kao sigurna i prosperitetna multietnička država i dokazati da je u stanju da prevaziđe političku i ekonomsku disfunkcionalnost i provede reformsku agendu. Za to su potrebni odlučni političari i funkcionalne institucije, spremne da rade u interesu zemlje. Pred vama su veliki izazovi, ali oni su vrijedni truda”, rekao je visoki predstavnik.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Milićević smatra da je dodjela kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU odlična vijest za građane i važan korak ka potpunoj integraciji u Uniju, što je jedini cilju oko kojeg postoji potpuni konsenzus svih političkih struktura.

"Kandidatski status istovremeno podrazumijeva i odgovornost da bi se ispunili kriterijumi koji su uslovljeni njegovim dobijanjem, kao i volju političkih struktura da se sprovedu ekonomske, administrativne, pravne i političke reforme", istakao je Miličević.

On navodi da su, da bi BiH opravdala kandidatski status, potrebne reforme poreskog sistema, pravosuđa, izbornog zakona i sistema, te borba protiv korupcije i kriminala, koja podrazumijeva i političku, navodi se u saopštenju SDS-a.