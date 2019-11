Zvidić: Dokument koji ide u NATO značiće aktivaciju MAP-a

SARAJEVO - Denis Zvizdić, predsjedavjaući Predstavničkog doma BiH, kazao je danas novinarima da će sjednica ovog doma, na kojoj će biti potvrđen mandatar Vijeća ministara BiH, biti u prvoj sedmici decembra.

On je kazao da će na sjendici biti dvije tačke dnenvog reda - dovršavanje procesa imenovanja šest komisija i potvrđivanje budućeg predsjedavajućeg Vijeća minsitara.

Na toj sjednici neće biti imenovani ministri.

"Na ovoj sjednici neće biti moguće imenovati kompletan saziv Vijeća minsitara. Moraćemo prvo potvrditi mandatara, a onda će on predložiti ministre koji će proći redovne procedure provjere, i prema zakonu maksimalan rok za potvrđivanje je 35 dana. Dakle, sjendica komisije za imenovanje mandatara je u utorak, mi očekujemo da ćemo dobiti informacije o tome odmah poslije te sjednice, u utorak i srijedu, tako da očekujemo da će mandatar biti potvrđen na prvoj sjednici decembra", rekao je danas Zvizdić.

Zvizdić je govorio i o izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma BiH, istakavši da je i ranije rekao da će uvijek podržati inicijative koje znače efikasniji rad ovog doma, koje trajno otklanjaju bilo kakve moguće blokade kojima smo suočeni posljednjih 12 mjeseci.

"Najveći zakonodavni organ u BiH mora raditi efikasno, usvajati zakone, finansijske sporazume, jer to je važno za sve građane BiH. Vidimo da se stvari kreću unaprijed. Moram iskazati svoje veliko zadovoljstvo da je Predsjedništvo BiH usvojilo dokument čiji je karakter, prema izjavama članova Predsjedništva, prihvatljiv za NATO i značiće aktivaciju MAP-a, o čemu smo cijelo vrijeme i govorili. Posebno sam zadovoljan da je Predsjedništvo BiH imenovalo i predsjedavajućeg Vijeća miniitara BiH. Zato ćemo mi u Parlamentu sada brzo završiti svoj posao u vezi sa komisijama i u vezi sa potvrđivanjem budućeg predsjedavajućeg Vijeća ministara", rekao je Zvizdić.

Upitan da kaže ima li informaciju ko će biti novi ministri iz SDA, Zvizdić je rekao da nema informaciju i da se o tome još nije definitivno razgovaralo.

"Mislim da nisu do kraja raspoređeni svi sektori. O tome se pričalo prije nekih četiri, pet mjeseci kada je postignuta jedna vrsta načelnog dogovora, ali sasvim sam siguran da će SDA kao i uvijek ispoštovati ono što su njene preuzete obaveze", kazao je Zvizdić.

Upitan da kaže da li je možda on imao uvid u dokument koji je juće prihvatilo Predsjedništvo BiH i da li vjeruje izjavi Dragana Mektića, ministra bezbjednosti bIH, da se taj dokument čuva u nekim posebnim sefovima, Zvizdić je rekao da nije imao uvida, ali da se to ne može čuvati u bilo kakvim posebnim sefovima.

"To je dokument koji će ići ispred BiH u NATO savez. Dakle, riječ je o jednom javnom zvaničnom dokumentu koji će sigurno u datom momentu biti prezentiran kompletnoj javnosti. Ono što je za mene važno, u skladu sa izjavama članova Predsjedništva BiH, jeste da je dokument izrađen u saradnji sa ambasadorima KVINTE i u saradnji sa NATO savezom, a koji će biti prihvatljiv za NATO i koji će značiti dalje NATO integracije BiH. To je ono što smo čekali i to je ono što je deblokiralo blokirane procese kojim svjedočimo posljednjih 11 mjeseci u BiH", rekao je Zvizdić.