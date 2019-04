Zvizdić: BiH zainteresovana za bolje veze sa zemljama "16 plus jedan"

DUBROVNIK - Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić izjavio je da je BiH veoma zainteresovana da nastavi sa daljim unapređenjem i jačanjem veza sa Kinom i zemljama centralne i istočne Evrope u oblasti turizma, energetike, transporta, metalne i drvne industrije.

Zvizdić je istakao da su to prioritetni sektori i nosioci najvećeg potencijala BiH za domaća i strana ulaganja.

U govoru na plenarnoj sjednici Osmog samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope /16 plus jedan/, koji se održava u Dubrovniku, Zvizdić je rekao da je taj skup dokaz održivosti partnerskog odnosa ovih zemalja, te naglasio posvećenost BiH nastavku aktivnog učešća u sprovođenju do sada dogovorenih projekata.

"Liberalizacija viznog režima sa Kinom rezultirala je značajnim porastom broja kineskih turista koji posjećuju BiH, kao i region. Ove godine očekujemo da će BiH posjetiti oko 100.000 kineskih turista", naveo je Zvizdić.

On je ocijenio da je to dobra podloga za jačanje regionalne saradnje jer su prije nekoliko dana BiH, Srbija i Crna Gora promovisale zajednički projekat turističke ponude za sve turiste koji dolaze iz Kine, a za koji se očekuje da će biti proširen i na sve zemlje zapadnog Balkana.

Prema Zvizdićevim riječima, skori početak izgradnje novog bloka termoelektrane u Tuzli predstavlja benefite saradnje ostvarene putem mehanizama "16 plus jedan".

"Nova termoelektrana gradiće se u potpunosti u skladu sa energetskim standardima koje propisuje EU, te će novi termoblok rezultirati značajnim smanjenjem zagađenosti vazduha i očuvanjem okoline, a uz povećanje energetske efikasnosti za 30 odsto", istakao je Zvizdić i dodao da BiH ima veliki interes za izvoz poljoprivrednih proizvoda u Kinu.

Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu pozdravio je usvajanje dokumenta "Smjernica iz Dubrovnika" u kojem je usaglašeno da do kraja 2019. godine godine BiH bude domaćin susreta ministara transporta "16 plus jedan", te izrazio posebno zadovoljstvo što će Sarajevo biti domaćin Petog samita gradonačelnika glavnih gradova "16 plus jedan".

Plenarnoj sjednici prisustvovao je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirko Šarović.