Zvizdić: "Bjanko potpis" na dogovor Beograda i Prištine ako ne šteti BiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić rekao je danas da će "bjanko potpisati" sve što budu dogovorili Beograd i Priština, ako to nema nikakvih posljedica po BiH i region.

Zvizdić je na konferenciji za medije u Sarajevu istakao da je na sastanku predstavnika zemalja zapadnog Balkana u Berlinu istakao da BiH nije priznala Kosovo jer za to nije postojao i još ne postoji konsenzus u Predsjedništvu BiH, koje vodi spoljnu politiku BiH.

On je upitao kako je moguće da bude objavljeno u bilo kom mediju u regionu da je BiH priznala Kosovo.

"Ne može biti činjenica da je BiH priznala Kosovo", rekao je Zvizdić i dodao da se on ne miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja, nego da mu je zadatak da štiti interese BiH i da predstavlja i Bošnjake, i Srbe, i Hrvate.

On tvrdi da je zatražio da Kosovo ukine takse BiH i prezentovao gubitke koje BiH trpi zbog toga.

"Bila je ideja da bude uvedena neka vrsta moratorijuma na takse od tri ili šest mjeseci. Ne znam da li će se to i kada desiti", istakao je Zvizdić.

On je naveo da je pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da bude finalizirano pitanje ugovora o granicama BiH sa Srbijom i Hrvatskom.

Zvizdić je saopštio da je na sastanku u Berlinu ponovo zatražio da BiH bude dodijeljen kandidatski status u EU, ne kao bilo kakva vrsta poklona, nego kao rezultat upornog i napornog rada u zadnje četiri godine.

Prema njegovim riječima, svi su se saglasili sa tim da je BiH napravila ozbiljan progres.

"Očekujemo da ćemo dobiti pozitivno mišljenje kada je riječ o dobijanju kandidatskog statusa. Da li će to biti praćeno određenim uslovima ili ne to još ne znamo. Nadamo se da neće. Nadamo se da bi kraj ove ili početak naredne godine mogao da bude obilježen tim važnim iskorakom", naglasio je Zvizdić.

Prema njegovom mipšljenju, vrata EU su za BiH i dalje otvorena.

"Koliko brzo ćemo ići ka Evropi zavisi od nas. Ako budemo dovoljno pametni i povećamo nivo političke volje onda ćemo to uraditi brzo, a ako se i dalje budemo valjali u blatu radikalne retorike i neproduktivnih svađa onda je to do nas i naših političara", smatra Zvizdić.

Prema njegovim riječima, glavni uzrok što nije formirana vlast u BiH jeste pitanje vladavine prava, odnosno poštivanje svih ranije usvojenih akata koji su vezani za aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u.

On tvrdi da, ukoliko, kako je naveo, bude poštovano ovo načelno vladavine prava, vlast može da bude formirna za sedam dana.

Zvizdić je rekao da je informacija Savjeta ministara o migrantima upućena Predsjedništvu BiH, navodeći da se u drugom dijelu te informacije govori i o povratnicima državljana BiH sa ratišta u Siriji.

"U Siriji ih je još 104 ili 106 od kojih su polovina muškarci, a polovina žene i djeca. Vrlo ozbiljno i detaljno pratimo proces njihovog povratka i svi koji se vrate biće obuhvaćeni zakonskim normama BiH. Prati se mogući povratak iz Sirije i onih koji su u zatvorima u Turskoj", pojasnio je Zvizdić.